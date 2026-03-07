الأكاديمية الأرجنتينية بطلاً لكرة قدم الناشئين في الدورة الرياضية لحكومة عجمان

تُوِّجت الأكاديمية الأرجنتينية بلقب بطولة كرة قدم الناشئين ضمن منافسات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، عقب فوزها على أكاديمية المستقبل بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الجمعة.

وجاء تتويج الأكاديمية الأرجنتينية بعد أداء قوي ومميز في المباراة النهائية، اذ فرض لاعبو سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجحوا في ترجمة تفوقهم إلى ثلاثة أهداف حسموا بها المواجهة لصالحهم، ليعتلوا منصة التتويج عن جدارة واستحقاق.

وقاد الفريق الشيخ محمد بن عمار النعيمي، الذي لعب دوراً بارزاً في دعم اللاعبين وتحفيزهم طوال مشوار البطولة، مساهماً في تحقيق هذا الإنجاز.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً لافتاً من العائلات ومحبي كرة القدم، حيث حرص الجمهور على التفاعل مع مجريات اللقاء، كما رفع الحضور لافتة كتب عليها «لا تشلون هم»، في رسالة دعم وطنية عكست روح التكاتف والتلاحم المجتمعي خلال الحدث الرياضي.

وحصل راشد المري من الأكاديمية الأرجنتينية على جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما توج محمود محمد من أكاديمية المستقبل بلقب هداف البطولة، ونال يوسف مشرف من الأكاديمية الأرجنتينية جائزة أفضل حارس مرمى، كما حصل وليد عثمان من أكاديمية بيراميدز على جائزة أفضل إداري، بينما نال راشد دلوان من الأكاديمية الأرجنتينية جائزة أفضل مدرب.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان أن بطولة كرة قدم الناشئين قدمت نموذجاً مميزاً للمنافسة الرياضية بين الأكاديميات المشاركة، مشيدة بالمستوى الفني الذي ظهر به اللاعبون طوال أيام البطولة، وما عكسوه من مهارات واعدة وروح تنافسية عالية.