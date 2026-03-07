«الأكاديمية الأولمبية» بطل «الطائرة الشاطئية» في الدورة الرياضية لحكومة عجمان

تُوّج فريق الأكاديمية الأولمبية الإماراتية بلقب بطولة كرة الطائرة الشاطئية، ضمن منافسات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء أمس الجمعة، على فريق «KITE SMASH» في مواجهة قوية جمعت الفريقين في ختام منافسات البطولة.

وجاءت المباراة النهائية تتويجاً لسلسلة من المنافسات التي شهدتها البطولة بمشاركة فرق من الجهات الحكومية وعدد من الأكاديميات الرياضية في الدولة، حيث قدم الفريقان أداءً مميزاً خلال اللقاء الختامي عكس المستوى الفني المتقدم للفرق المشاركة، قبل أن ينجح فريق الأكاديمية الأولمبية في حسم المواجهة والتتويج بلقب البطولة.

وشهدت المباراة أجواءً رياضية لافتة وتفاعلاً من الحضور، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب خلال الأشواط، في لقاء اتسم بالإيقاع السريع والمهارات الفنية العالية، ما أضفى على المباراة النهائية طابعاً تنافسياً مميزاً حتى اللحظات الأخيرة.

وحصل اللاعب نيناد نيكوليك من فريق «KITE SMASH» على جائزة أفضل لاعب، فيما نال ماجد الكعبي من الفريق ذاته جائزة أفضل إداري، بينما توّج ناصر سليمان من الأكاديمية الأولمبية الإماراتية بجائزة أفضل مدرب، في حين حصل فريق «SAIFAH FRIENDS» على جائزة الفريق المثالي.

وتأتي بطولة الكرة الطائرة ضمن سلسلة البطولات التي تشهدها الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، والتي تهدف إلى تعزيز النشاط الرياضي وترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي بين المشاركين في بيئة رياضية متميزة.