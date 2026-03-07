«العين للشطرنج» يحتفظ بكأس الاتحاد للعام الثالث توالياً

تُوِّج نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بطلاً لبطولة كأس الاتحاد لفرق المؤسسات والجاليات للشطرنج، للعام الثالث توالياً.

وجاء تتويج الفريق بعد منافسات قوية أقيمت على مدار يومين ونظمها اتحاد الإمارات للشطرنج، بمشاركة 100 فريق من أندية الشطرنج والجاليات والمؤسسات، مثلوا 33 دولة، ما منح البطولة طابعاً تنافسياً قوياً وحضوراً دولياً واسعاً.

وتمكن فريق العين من حسم اللقب، بعدما أنهى البطولة من دون أي خسارة، محققاً 8 انتصارات وتعادلاً واحداً، ليحافظ على اللقب الذي أحرزه أيضاً في نسختي 2024 و2025.

وشهدت البطولة مشاركة عدد كبير من اللاعبين الدوليين وأصحاب الألقاب العالمية، الأمر الذي رفع من المستوى الفني للمنافسات وأضفى المزيد من الإثارة على مجريات الجولات.

حضر مراسم التتويج الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج هشام علي الطاهر، حيث قام بتتويج الفرق الفائزة في ختام البطولة.

بدوره، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية عبدالله راشد الراشدي، بالدعم الكبير الذي يقدمه مجلس أبوظبي الرياضي، مؤكداً في تصريحات صحافية أن هذا الدعم يسهم في تحقيق الإنجازات وتطوير اللعبة، كما أثنى على جهود اتحاد الإمارات للشطرنج في تنظيم البطولة والعمل على تعزيز انتشار رياضة الشطرنج في الدولة.