بالأب والابن.. «أهلي» بطل البادل في «بلدية دبي»

ظفر فريق «أحمد أهلي ومحمد أهلي» بلقب بطولة بلدية دبي للبادل في فئة «الأب والابن»، التي نظمها نادي بلدية دبي بالتعاون مع شركة Don Padel، وذلك في أجواء رياضية مميزة تزامنت مع فعاليات «عام الأسرة» 2026، بهدف تعزيز الروابط العائلية، وتشجيع أفراد الأسرة على ممارسة الرياضة معاً.

وجاء فريق «حسن الشيباني وعيسى الشيباني» في المركز الثاني، وفريق «بدر حارب وحارب بدر» في المركز الثالث، بينما احتل فريق «هاشم القريشي وعبدالله القريشي» المركز الرابع.

وشارك في البطولة 12 فريقاً تم توزيعهم على مجموعتين، تنافست الفرق ضمنهما بنظام دوري المجموعات قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية، حيث تأهلت أفضل الفرق لخوض مباريات نصف النهائي والنهائي وسط أجواء تنافسية حماسية.

وحظيت البطولة بإشادة واسعة من المتابعين والمشاركين، لما شهدته من مستويات فنية عالية ومباريات حافلة بالإثارة، خصوصاً من فرق المربع الذهبي التي قدمت لمحات مهارية مميزة، عكست التطور الملحوظ الذي تشهده رياضة البادل في الدولة.

وفي ختام البطولة، أقيم حفل تتويج للفرق الفائزة بحضور رئيس نادي بلدية دبي رئيس اللجنة المنظمة وليد الشيباني، وعدد من المسؤولين والعائلات، إذ تم تسليم كأس البطولة للفريق البطل وتقديم الهدايا التذكارية لأصحاب المراكز الأولى، وسط أجواء احتفالية مميزة.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في هذه البطولة التي جمعت بين التنافس الرياضي والروح العائلية، مشيدين بالمستوى التنظيمي المتميز للحدث، ومؤكدين أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تعزز الرياضة كأسلوب حياة، وتدعم القيم الأسرية في المجتمع.