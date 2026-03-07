شباب الأهلي والوحدة.. القمة الكروية الـ 34

يملك فريق شباب الأهلي فرصة استعادة صدارة ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم، وذلك عندما يستقبل في الساعة 9:30 مساء اليوم ضيفه الوحدة على استاد راشد في دبي، ضمن القمة الكروية التي تحمل الرقم الـ34 بين الفريقين، والمؤجلة من الجولة الـ16 للمسابقة، والتي تشهد كذلك مباراتين في التوقيت نفسه بين بني ياس وضيفه الوصل، ولقاء الشارقة أمام دبا.

وكان طرفا المواجهة قد حصلا على فرصة للتحضير للقاء بعد تأجيل مبارياتهما في دوري أبطال آسيا للنخبة نتيجة الأوضاع الإقليمية الحالية، وهو ما يجعل الفريقين يخوضان المباراة بجاهزية بدنية كاملة وصفوف مكتملة.

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء وفي رصيدهم 42 نقطة في المركز الثاني خلف العين المتصدر برصيد 44 نقطة، ولا خيار أمامهم سوى الانتصار لاسترداد الصدارة، بينما سيصبّ التعادل في صالح العين الذي سيبقى متصدراً، علماً بأن 14 مباراة بين «فرسان دبي» و«العنابي» انتهت بالتعادل، وهي النتيجة الأكثر تكراراً بين فريقين في تاريخ البطولة.

ووصف مدرب فريق شباب الأهلي البرتغالي باولو سوزا المواجهة بأنها من أكبر التحديات أمام فريقه نظراً لقوة المنافس، وما يمتلكه من لاعبين يتمتعون بإمكانات فنية عالية.

وقال سوزا في المؤتمر الصحافي: «المباراة تتطلب منا تقديم أفضل مستوى ممكن على الصعيدين الفردي والجماعي، لدينا ثقة كبيرة وندرك أن هذه المرحلة تعد من اللحظات الحاسمة».

وفي الجانب الآخر، يدرك فريق الوحدة، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 33 نقطة، أن الفوز سيعيده إلى حسابات المنافسة على اللقب، خصوصاً أن لديه مواجهة مع العين منتصف الشهر الحالي ضمن الجولة الـ20، والانتصار فيهما يعني أن «العنابي» استعاد مكانه في صلب المنافسة على اللقب.

وخاض الفريق حصة تدريبية على ملعب التدريبات بمنطقة الشهامة تحت قيادة مدربه السلوفيني داركو ميلانيتش استعداداً للقاء اليوم، وشهدت التحضيرات مشاركة جميع اللاعبين وسط تنافس كبير بينهم للحصول على فرصة المشاركة في لقاء القمة.

وتحمل المواجهة الرقم 34 بين الفريقين؛ إذ حقق شباب الأهلي 13 انتصاراً مقابل 6 للوحدة، فيما سيطر التعادل على 14 لقاءً. وقد أحرز «فرسان دبي» 58 هدفاً، في حين وصل «أصحاب السعادة» إلى الشباك 45 مرة.

بني ياس – الوصل

يأمل بني ياس في الاستفادة من حالة النشوة التي يعيشها بعد تذوقه طعم الانتصارات الأسبوع الماضي بفوزه خارج الديار على البطائح بهدف نظيف، وذلك عندما يستقبل في الساعة 9:30 مساءً ضيفه الوصل الباحث عن إيقاف تذبذب النتائج والاقتراب من المربع الذهبي.

ويدخل «السماوي» المواجهة وهو يحتل المركز الـ12 برصيد 14 نقطة، ويدرك أن الفوز على فريق بحجم الوصل سيكون له تأثير كبير، ليس فقط على موقعه في جدول الترتيب، وإنما أيضاً من الناحية النفسية، إذ سيمنح اللاعبين دفعة قوية للمضي قدماً في الابتعاد عن دائرة الخطر.

من جهته، يخوض الوصل اللقاء وفي رصيده 30 نقطة في المركز الخامس، وسيمنحه الفوز الوصول إلى المركز الرابع. وقد تتضاعف فرحته في حال خسارة الوحدة، الذي يخوض تحدياً قوياً في التوقيت نفسه أمام شباب الأهلي، إذ سيعني ذلك صعوده إلى المركز الثالث.

ويقف التاريخ إلى جوار «الإمبراطور»، إذ لم يخسر في آخر 10 مواجهات أمام بني ياس في دوري المحترفين (فاز 8 وتعادل 2)، ويتطلع لتحقيق ثنائية الفوز ذهاباً وإياباً أمام بني ياس خلال موسم واحد في الدوري للمرة الخامسة.

يُذكر أن 29 مباراة جمعت بين الفريقين، تفوق الوصل خلالها بـ15 انتصاراً مقابل 7 لبني ياس، وتعادلا في سبع مواجهات. وسجل «الأصفر» 49 هدفاً، فيما أحرز «السماوي» 33 هدفاً.

الشارقة – دبا

يتطلع فريق الشارقة لتحقيق ثنائية الفوز ذهاباً وإياباً أمام دبا في موسم واحد، وذلك عندما يستقبله في الساعة 9:30 مساء اليوم على استاد الشارقة، في لقاء يدخله «الملك» تحت الضغط بسبب نتائجه الأخيرة، فيما يعاني ضيفه الصعوبات ذاتها، إذ يسعى الفريقان للابتعاد عن دائرة الخطر.

ويحتل الشارقة المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، ويقدم الفريق موسماً صعباً بعد خسارته في 10 مباريات، كان آخرها الهزيمة بخماسية نظيفة أمام الجزيرة، وهو ما شكّل جرس إنذار للفريق الذي تراجع مستواه بشكل سريع بعد تتويجه في نهاية الموسم الماضي بلقب دوري أبطال آسيا 2.

وعلى الطرف الآخر، يأمل «النواخذة»، الذين يحتلون المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة، في تفجير مفاجأة بالفوز في اللقاء والتقدم خطوة إلى الأمام في صراع الهبوط، خصوصاً بعد الحالة المعنوية الجيدة التي يعيشها الفريق عقب تعادله في الجولة الماضية أمام النصر.