لقب «طائرة ند الشبا» يُغري التداوي ويازار اليوم

يلتقي فريق التداوي مع يازار في التاسعة مساء اليوم في نهائي بطولة الكرة الطائرة، ضمن منافسات النسخة الـ13 من دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه خلال شهر رمضان المبارك، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بشعار «قدرات لا حدود لها».

وحجز الفريقان مقعديهما في المباراة النهائية بعد مواجهتين قويتين في الدور نصف النهائي شهدتا تنافساً كبيراً وتقلباً في مستوى النتائج، إذ نجح فريق التداوي في تجاوز فريق السماوي بنتيجة 3-1، بعدما قدم الفريقان مباراة قوية اتسمت بالندية.

وجاءت نتائج الأشواط بواقع (25-21) للتداوي في الشوط الأول، قبل أن يعادل السماوي النتيجة بفوزه في الشوط الثاني (25-23)، وعاد التداوي ليتقدم مجدداً بحسم الشوط الثالث (25-22)، فيما كان الشوط الرابع الأكثر إثارة بعدما استمر التنافس نقطة بنقطة حتى حسمه التداوي بنتيجة (27-25)، ليضمن بطاقة العبور إلى النهائي.

أما المباراة الثانية فكانت أكثر إثارة، إذ امتدت منافساتها لنحو ساعتين و20 دقيقة، وتمكن خلالها فريق يازار من تحقيق فوز مثير على فريق «إم آي إن إنفستمنت» بنتيجة 3-2.

وبدأ إنفستمنت المباراة بقوة بفوزه في الشوط الأول (25-21)، ثم عزز تقدمه بحسم الشوط الثاني (25-19)، قبل أن ينجح يازار في العودة إلى أجواء اللقاء عبر الفوز في الشوط الثالث (25-20).

واشتدت المنافسة في الشوط الرابع الذي كاد إنفستمنت يحسمه، إلا أن يازار قلب النتيجة في اللحظات الأخيرة ليفوز (28-26)، ليفرض شوطاً فاصلاً حسمه أيضاً لمصلحته بنتيجة (23-21)، ويبلغ المباراة النهائية.

من جهة أخرى، كرمت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية الفائزين في سباقي الدراجات الهوائية والجري، إذ توّج الأبطال كل من مدير الدورة حسن المزروعي، وعضو اللجنة المنظمة ومدير إدارة الفعاليات في مجلس دبي الرياضي عيسى شريف، ورئيس اللجنة الفنية للدورة عادل البناي.