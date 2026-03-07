مواجهات قوية في الجولة الـ 19 لدوري «الهواة» اليوم

تتجه الأنظار اليوم في الجولة الـ19 من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، إلى عدد من المواجهات القوية التي قد يكون لها تأثير مباشر في صراع الصدارة وترتيب فرق المقدمة، إذ تبحث الفرق التي تحتل المراكز الأربعة الأولى وهي: يونايتد 37 نقطة، ودبا الحصن 36 نقطة، والعربي 32 نقطة، والذيد 31 نقطة إلى تفادي نزيف النقاط لمواصلة التنافس على بطاقتي الصعود لدوري المحترفين.

وفي أصعب المباريات التي تُقام جميعها في الساعة 10 مساء، يستضيف الجزيرة الحمراء الثاني عشر بـ15 نقطة المتصدر يونايتد الذي يتربع على القمة في المركز الأول.

كما تبرز في الجولة مواجهة قوية تجمع الذيد الرابع برصيد 31 نقطة مع العربي الثالث بـ32 نقطة، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.

كما يلتقي حتا السادس برصيد 28 نقطة مع دبا الحصن الثاني بـ36 نقطة على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، حيث يسعى دبا الحصن لمواصلة مطاردة المتصدر، في حين يأمل حتا في تعزيز حظوظه بالدخول إلى دائرة المنافسة.

ويستضيف الفجيرة صاحب المركز الخامس برصيد 29 نقطة نظيره الإمارات الثامن بـ28 نقطة في مواجهة مهمة للفريقين، إذ يطمح الفجيرة إلى تحقيق الفوز والاقتراب أكثر من فرق الصدارة، بينما يسعى الإمارات (الصقور) إلى التقدم في جدول الترتيب وتقليص الفارق مع منافسيه.

وفي بقية مباريات الجولة، يستضيف الحمرية العاشر برصيد 18 نقطة، نظيره العروبة السابع بـ28 نقطة.

وتختتم الجولة يوم غدٍ بمواجهة تجمع سيتي (11) برصيد 16 نقطة مع مصفوت (13) برصيد 12 نقطة، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحسين موقعيهما في جدول الترتيب، فيما كانت الجولة 19 قد انطلقت أمس، بإقامة مباراة واحدة بين مجد وغلف يونايتد.