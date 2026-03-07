«جري الشارقة الخيري» تنطلق اليوم

تنطلق اليوم النسخة الخامسة من فعالية «جري الشارقة الخيري» الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي ضمن برنامج الفعاليات المجتمعية لشهر رمضان.

وقال مجلس الشارقة الرياضي في بيان، أمس: «تقرر أن يكون عائد الفعالية لصالح مؤسسة القلب الكبير الرائدة في مجال الأعمال الإنسانية داخل الدولة وخارجها».

وأضاف: «تنطلق السباقات للفئات المختلفة تباعاً الساعة العاشرة مساء من أمام مسجد الشارقة الكبير لمسافات 10 كلم و5 كلم و3 كلم و1 كلم، وسيتم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية».