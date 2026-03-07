«بطل العالم للشباب» مدرباً جديداً للمغرب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تعيين المدرب الوطني محمد وهبي مدرباً جديداً للمنتخب الأول، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، ليتولى قيادة المرحلة المقبلة خلفاً لوليد الركراكي.

ويأتي هذا التعيين تتويجاً لمسار وهبي التاريخي، بعد قيادته المنتخب المغربي لأقل من 20 عاماً لإحراز لقب كأس العالم للشباب للمرة الأولى، عقب فوزه على الأرجنتين في نهائي البطولة التي استضافتها تشيلي في أكتوبر الماضي.

وأبدى وهبي فخره بهذه المسؤولية، موجهاً الشكر للاتحاد على ثقته، وللمدرب السابق وليد الركراكي على «الإرث والروح» التي تركها.

وقال وهبي: «لا نحتاج لثورة فنية، فالأهم هو الاستمرار والبناء على ما تحقق. لقد تابعت مباريات كأس إفريقيا الأخيرة كمشجع بقلبي، والآن سنحلل المعطيات بعمق، لكن لن يكون هناك تغيير جذري في الهوية».

وكشف وهبي عن أولى مفاجآت طاقمه التقني بتعيين البرتغالي جواو ساكرامنتو، المساعد السابق للمدرب جوزيه مورينيو، مدرباً مساعداً للفريق، مؤكداً أن العمل جارٍ لاستكمال بقية أفراد الطاقم.