كايو: الوحدة يلعب بواقعية في الدوري.. وطموحنا الآسيوي كبير

أكد لاعب نادي الوحدة والمنتخب الوطني كايو كانيدو، أن الفوز الذي حققه الفريق على نادي عجمان في الجولة الـ18 من دوري المحترفين جاء في توقيت مثالي، بعد سلسلة من النتائج غير المرضية خلال المباريات الماضية في مختلف المسابقات، مشدداً على أن الفريق كان يدرك تماماً أهمية حصد النقاط الثلاث، لاستعادة الثقة قبل المباريات المقبلة المهمة، وأبرزها أمام شباب الأهلي وبني ياس في الدوري، وأمام الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن الوحدة يلعب بواقعية في الدوري، كما أن طموحه الآسيوي كبير.

ويحتل الوحدة حالياً المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بفارق 11 نقطة عن العين المتصدر، وله مباراة مؤجلة، بينما وصل إلى دور الـ16 في بطولة آسيا النخبة، ولديه مباراة منتظرة مع الاتحاد السعودي تم تأجيلها نتيجة الأوضاع الراهنة.

وقال كايو لـ«الإمارات اليوم»، إن الفريق دخل مباراة عجمان بعقلية واضحة لا تقبل سوى الانتصار، موضحاً: «الفريق سيخوض خلال الفترة المقبلة المرحلة الأهم بالنسبة له في الموسم، حيث إن المباريات الماضية لم تكن على مستوى الطموحات، سواء من حيث النتائج أو من حيث الاستقرار الفني، في المقابل شعر اللاعبون بمسؤولية مضاعفة تجاه الجماهير، وتجاه النادي من أجل تصحيح المسار قبل الدخول في الاستحقاقات المقبلة».

وأضاف: «كنا نعلم أن أي نتيجة غير الفوز ستزيد من الضغوط علينا، لذلك تعاملنا مع المباراة بتركيز عالٍ منذ الدقيقة الأولى. احتجنا إلى هذا الانتصار ليس فقط من أجل النقاط، بل من أجل استعادة الروح والثقة داخل غرفة الملابس، خصوصاً أننا مقبلون على مباريات قوية جداً في الدوري، وفي دوري أبطال آسيا».

وتابع: «يجب علينا أن نستمر في التطور للتقدم في لائحة ترتيب الدوري، إلى جانب التركيز في البطولة القارية، إذ إن مرحلة الأدوار الإقصائية مختلفة تماماً من حيث المستوى والنسق، ونحن سنلعب أمام فريق يضم عناصر مميزة وخبرة كبيرة، وعلينا أن نكون في قمة الجاهزية البدنية والذهنية إذا أردنا تحقيق نتيجة إيجابية».

وأردف: «طموحنا في دوري أبطال آسيا للنخبة كبير، ولم نصل إلى هذه المرحلة من أجل الاكتفاء بالمشاركة فقط، ونحن نحلم بالذهاب بعيداً في البطولة، وقد أثبتنا خلال مشوارنا أننا قادرون على مقارعة أقوى الفرق، لكن المرحلة الحالية لا تحتمل الأخطاء، فهي بمثابة فرصة واحدة يجب أن نستغلها بأفضل صورة».

واستطرد: «نحتاج إلى دعم جماهيري قوي في المرحلة المقبلة، لأننا لا نمثّل النادي فقط، بل نمثل الكرة الإماراتية بشكل عام، عندما نلعب في هذه البطولة نشعر بأننا نحمل اسم الدولة، ووجود الجماهير في المدرجات يمنحنا دافعاً إضافياً ويصنع الفارق في مثل هذه المواجهات الكبيرة، ونحتاج إلى دعم الجمهور في الدوري ليواصل الفريق انتصاراته».

وأضاف: «في ما يتعلق بالدوري، لاتزال الحسابات قائمة، وكل شيء وارد في كرة القدم. صحيح أن الفارق النقطي قد يجعل المهمة صعبة، لكننا مطالبون باللعب مباراة تلو الأخرى دون النظر بعيداً. إذا لم نتمكن من المنافسة على اللقب، فعلينا أن نكون أكثر واقعية، وعلى الأقل أن نضمن مركزاً متقدّماً بالمنافسة على المركز الثاني أو الثالث».

وأوضح: «نحن واقعيون ونعرف أن الطريق ليس سهلاً، لكننا لن نستسلم، وهدفنا في الفترة المقبلة هو جمع أكبر عدد ممكن من النقاط، وتصحيح الأخطاء التي كلفتنا الكثير في الجولات الماضية، لأن فريقاً بحجم الوحدة يجب أن يكون دائماً في المراكز الأولى».

وأكد: «البداية كانت جيدة هذا الموسم، ثم تراجع المستوى قليلاً، وهذا أمر يحدث في كرة القدم، خصوصاً مع تغيير الجهاز الفني، ولاشك في أن لكل مدرب فلسفة وأسلوب مختلف، ونحن نحاول التأقلم بسرعة مع أفكار المدرب الحالي، الذي لم يحصل على وقت كافٍ بعد، لكنه يعمل معنا يومياً من أجل تطوير الأداء».

واختتم: «أفهم تماماً غضب الجماهير، ونحن داخل الفريق نشعر بالإحباط نفسه عندما لا نحقق الفوز، لكن يمكنني أن أؤكد أن الجميع يعمل بجدية كبيرة من أجل إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح. نعرف حجم المسؤولية التي نحملها، وندرك قيمة القميص الذي نرتديه، لذلك سنقاتل في كل مباراة من أجل إسعاد جماهير الوحدة وتحقيق أهدافنا هذا الموسم».