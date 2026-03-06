10 فِرَق «درجة أولى» تُودّع كأس الاتحاد

تأهلت فرق دبا الحصن، وبالم سيتي 365، وحتا، وليجينتوس إف سي، وسيتي، والعروبة، ومودرن سبورت، والحمرية، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد لكرة القدم، وذلك في ختام مباريات دور الـ16 التي أقيمت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بينما ودّعت 10 من أندية الدرجة الأولى الجماهيرية البطولة.

وشهدت البطولة مشاركة فرق الدرجات الأولى والثانية والثالثة التي خاضت 38 مباراة سُجل خلالها 118 هدفاً، بمعدل يزيد على ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، ما يعكس الطابع الهجومي والندية التي اتسمت بها المنافسات.

وسيلتقي في الدور ربع النهائي دبا الحصن مع بالم سيتي (365)، وحتا مع سيتي، والعروبة مع مودرن سبورت (درجة ثالثة)، بينما يواجه ليجينتوس إف سي (درجة ثانية) فريق الحمرية.

وبرزت خلال المباريات ستة مؤشرات تلخص إيجابيات وسلبيات كأس الاتحاد.

فِرَق جماهيرية تغادر

ودّعت 10 من أندية الدرجة الأولى لها قاعدة جماهيرية منافسات البطولة وهي: الفجيرة والإمارات (الصقور)، ويونايتد والعربي، وغلف يونايتد والجزيرة الحمراء، والذيد ومجد، والاتفاق ومصفوت، ما يعكس قوة المنافسات وصعوبة المشوار نحو الأدوار المتقدمة.

حضور لافت لــ «الثانية» و«الثالثة»

نجح فريقا الدرجة الثانية «بالم سيتي 365» وليجينتوس إف سي، إلى جانب فريق الدرجة الثالثة مودرن سبورت، في تحقيق نتائج مميزة وبلوغ الدور ربع النهائي، بما يؤكد القيمة الفنية للبطولة على الرغم من كثرة عدد المباريات والفرق المشاركة.

توقيت المباريات

اعتبر إداريون في بعض الفرق المشاركة أن إقامة عدد من مباريات البطولة خلال شهر رمضان المبارك، وتزامنها مع بقية المسابقات، شكّل ضغطاً كبيراً على فرقهم، وأسهم في خروج بعضها من المنافسات، لاسيما فرق الدرجة الأولى المنشغلة بسباق الصعود.

مستويات فنية مميزة

وشهدت البطولة مستويات فنية لافتة من فرق عدة، أبرزها ليجينتوس إف سي الذي سجل 10 أهداف، و«بالم سيتي 365» (درجة ثانية) برصيد تسعة أهداف، إضافة إلى مودرن سبورت (درجة ثالثة) الذي سجل لاعبوه تسعة أهداف أيضاً.

كما استفاد فريق الحمرية (درجة أولى) من البطولة في تصحيح مساره بعد فوزه على الفجيرة.

فرص للمشاركة

واستثمرت بعض فرق الدرجة الأولى مشاركتها في البطولة لمنح الفرصة للاعبين الذين لم يحصلوا على دقائق كافية في الدوري، بهدف تطوير مستوياتهم التنافسية والوقوف على جاهزيتهم الفنية، خصوصاً في فريقي الذيد ويونايتد.

احتكاك مفيد

وفّرت بطولة كأس الاتحاد فرصة احتكاك مباشرة بين فرق الدرجات الثلاث في مواجهات قوية، حيث نجح مودرن سبورت (درجة ثالثة) في تحقيق ثلاثة انتصارات، أبرزها الفوز على العربي، صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى والمنافس على الصعود إلى المحترفين.

باروت: البطولة بحاجة إلى تعديل توقيتها

أكد المدرب المواطن والمحلل الفني عيد باروت لـ«الإمارات اليوم»، أن توقيت إقامة كأس الاتحاد يحتاج إلى إعادة نظر، مشيراً إلى أن تنظيم البطولة في بداية الموسم أو بعد مرور جولات عدة من انطلاقه، سيكون أفضل من إقامتها في الوقت الحالي، حتى تتمكن الأجهزة الفنية من الوقوف بشكل دقيق على جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً، وتكون المنافسة أكثر تكافؤاً بين جميع الفرق.

وأوضح أن فرق الدرجة الأولى تركز حالياً على سباق الصعود إلى دوري المحترفين، ما يدفعها إلى عدم المجازفة بإشراك عناصرها الأساسية في مباريات كأس الاتحاد، بعكس ما قد يحدث لو أُقيمت البطولة في فترة مبكرة من الموسم.

وأضاف: «على الرغم من ذلك، فإن من الجوانب الإيجابية للبطولة في توقيتها الحالي منح المدربين فرصة تجربة اللاعبين غير الأساسيين، إلى جانب إتاحة المجال أمام فرق الدرجتين الثانية والثالثة لخوض مباريات تنافسية قوية، تسهم في إبراز المواهب ورفع المستوى الفني».