86 لاعباً في الدوري فوق سن الـ 30

كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» من الموقع الرسمي لرابطة المحترفين أن 86 لاعباً ضمن قوائم أندية دوري المحترفين الـ14 تجاوزت أعمارهم 30 عاماً، منهم لاعبان بعمر الـ40، هما مدافع شباب الأهلي وليد عباس، وحارس مرمى دبا محمد سالم الرويحي.

ويحل حارس الظفرة عبدالله سلطان في المرتبة الثانية بعد وليد عباس والرويحي من حيث أكبر لاعبي الدوري سناً، (39 عاماً)، فيما تصدر نادي كلباء قائمة أكثر الأندية التي تضم لاعبين تجاوزوا 30 عاماً بـ10 لاعبين، يليه نادي خورفكان (9 لاعبين)، ثم كل من البطائح ودبا وعجمان (7 لاعبين)، ثم الوحدة وشباب الأهلي والشارقة وبني ياس (6 لاعبين)، والظفرة والوصل والنصر (5 لاعبين)، والعين (4 لاعبين)، والجزيرة (3 لاعبين).

وضمت قائمة اللاعبين الأصغر سناً في الدوري الإماراتي تسعة لاعبين بعمر 16 عاماً، هم: لاعب الجزيرة بطي الجنيبي، ولاعب الوحدة تيم زكي، ولاعب كلباء عيسى البلوشي، إضافة إلى لاعبي دبا حميد الصريدي، والحارس إبراهيم جعفر، وعبدالله العبدولي، وياسين سلامة، وأولاولاو أدييمو، ومحمد اليماحي.

ووفقاً للإحصائية، فقد ضمت قائمة نادي الشارقة كلاً من الحارس عادل الحوسني (36 عاماً)، وشاهين عبدالرحمن (33 عاماً)، والأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي (33 عاماً)، والبرازيلي إيغور كورنادو (33 عاماً)، وماجد حسن (33 عاماً)، وكايو لوكاس (31 عاماً).

وضمت قائمة نادي الجزيرة كلاً من الحارس علي خصيف (38 عاماً)، والبرازيلي ويليان روشا (31 عاماً)، ومحمد النني (33 عاماً)، ونبيل فقير (32 عاماً).

فيما ضمت قائمة شباب الأهلي الحارس حسن حمزة (31 عاماً)، والصربي بوجدان بلانيتش (34 عاماً)، ووليد عباس (40 عاماً)، وفيديريكو كارتابيا (33 عاماً)، والصربي نيمانيا ماكسيموفيتش (31 عاماً)، والإيراني سردار أزمون (31 عاماً).

ومن الظفرة الحارس أمجد السيد (35 عاماً)، والحارس عبدالله سلطان (39 عاماً)، والمغربي محسن الربجة (31 عاماً)، وريان يسلم (31 عاماً)، وخليل إبراهيم (32 عاماً).

وضمت قائمة الوحدة ساشا إيفكوفيتش (32 عاماً)، وجاستون سواريز (32 عاماً)، والصربي دوسان تاديتش (37 عاماً)، والسوري عمر خريبين (32 عاماً)، وكريستيان بنتيكي (35 عاماً)، وكايو كانيدو (35 عاماً).

وضمت قائمة الوصل الحارس خالد الجنيبي (36 عاماً)، وسالم العزيزي (33 عاماً)، والمغربي سفيان بوفتيني (31 عاماًً)، وفابيو دي ليما (32 عاماً)، والكولومبي ميغيل بورخا (33 عاماً). وضمت قائمة نادي العين الحارس خالد عيسى (36 عاماً)، والمصري رامي ربيعة (32 عاماً)، والأرجنتيني أليخاندرو سيباستيان (31 عاماً)، والتوغولي لابا كودجو، هداف الدوري حتى الآن (34 عاماً).

فيما ضمت قائمة نادي بني ياس كلاً من الحارس فهد الظنحاني (34 عاماً)، وعادل الهاشمي (33 عاماً)، ومحمد الحمادي (36 عاماً)، وفواز المصبعي (37 عاماً)، ومؤنس دبور (33 عاماً)، والفرنسي يوسف نياكتيه (33 عاماً).

وضمت قائمة نادي خورفكان الحارس راشد علي (36 عاماً)، وأحمد جشك (31 عاماً)، وعبدالله النقبي (32 عاماً)، وعبدالرحمن يوسف (32 عاماً)، وأحمد برمان (32 عاماً)، وسعيد أحمد (32 عاماً)، والبرازيلي فيليبي أوغوستو (32 عاماً)، والبرتغالي إيلتون فيليبي (32 عاماً)، وطارق تيسودالي (32 عاماً).

وضمت قائمة نادي دبا الحارس محمد سالم الرويحي (40 عاماً)، وإياغو أزيفيدو (33 عاماً)، وعلي محمد (34 عاماً)، والبرازيلي كارلوس فينيسيوس (31 عاماً)، ووليد حسين (33 عاماً)، والبرازيلي أنديغو دي أراوجو (31 عاماً)، وعبدالله خميس (33 عاماً).

وضمت قائمة نادي النصر الحارس أحمد شمبيه (32 عاماً)، وعبدالله التميمي (32 عاماً)، وسالم سلطان (32 عاماً)، والنرويجي ماريوس هويبراتن (31 عاماً)، والصربي لوكا ميليوفويفيتش (34 عاماً).

ومن نادي عجمان الحارس علي الحوسني (37 عاماً)، والحارس محمد يوسف (34 عاماً)، والحارس يوسف أحمد (36 عاماً)، والبلجيكي جوكو زايكوف (31 عاماً)، وعبدالله صالح (37 عاماً)، والبرازيلي يوري ماتيس (31 عاماً)، والمغربي يحيى جبران (34 عاماً).

فيما ضمت قائمة نادي كلباء الحارس سلطان المنذري (33 عاماً)، وسالم راشد (32 عاماً)، وعبدالسلام الدبدوب (33 عاماً)، والسلوفيني ميها بلازيتش (32 عاماً)، والإيراني أحمد نور الله (33 عاماً)، وخالد الدرمكي (34 عاماً)، وسامان قدوس (32 عاماً)، وعلي سالمين (31 عاماً)، والدنماركي أندرياس ماكسسو (31 عاماً)، والإيراني شهريار موغانلو (31 عاماً).

وضمت قائمة البطائح إبراهيم عيسى (31 عاماً)، وأديلسون ألبيرتو (31 عاماً)، وراشد مهير (32 عاماً)، وعبدالعزيز هيكل (35 عاماً)، ودانييل بيسا (33 عاماً)، والحسن صالح (34 عاماً)، ونوها ديكو (33 عاماً).

الحمادي: أي فريق يحتاج «الشباب والخبرة»

قال الإعلامي والمحلل الرياضي، عادل محمد الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»: «أي فريق يحتاج إلى فئتي الشباب والخبرة»، مضيفاً: «في السابق كان تجاوز عمر الـ30 بالنسبة للاعب كرة القدم أمراً نادراً وغريباً، لكن في السنوات الـ10 الأخيرة لوحظ ارتفاع متوسط عمر اللاعب».

وأوضح: «من أبرز الأمثلة محلياً إسماعيل مطر الذي اعتزل اللعب بعمر 41 عاماً، ودولياً الأسطورة كريستيانو رونالدو (41 عاماً) الذي لايزال يواصل اللعب، وكذلك اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش (40 عاماً)، القائد التاريخي لمنتخب كرواتيا».

وأضاف: «التغيير في أي فريق لا يكون بشكل كامل وفي موسم واحد، بل يتم على مراحل، وبشكل تدريجي، حتى لا تحدث فجوة ويتأثر الفريق بشكل سلبي».