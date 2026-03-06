مواجهات قوية في الدور ربع النهائي لـ «كأس منصور بن زايد»

أسفرت مراسم قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026 التي تنطلق اليوم، عن مواجهات قوية، إذ يلتقي فريق مدارس الإمارات الوطنية مع فريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، فيما تجمع المواجهة الثانية فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية مع فريق مكتب الشؤون القانونية، وفي المباراة الثالثة يلتقي فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية مع فريق قطاع الخدمات المساندة، وفي المباراة الرابعة يلتقي فريق المركز الوطني للمناصحة مع فريق مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي.

وكانت خريطة الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي قد اكتملت، وذلك عقب ختام منافسات الدور التمهيدي مساء أول من أمس. وشهدت الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة مواجهتين حاسمتين، كسرتا حاجز التعادلات الذي خيّم على الجولات السابقة، لترسما بوضوح ملامح المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية.

وفي المباراة الأولى انتزع فريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء فوزاً ثميناً من أمام فريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بنتيجة (2-1)، في لقاء حبس الأنفاس حتى صافرة النهاية. وحصل اللاعب روان سانتوس على جائزة رجل المباراة تقديراً لأدائه اللافت.

وفي المواجهة الثانية، قدّم فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية عرضاً قوياً، وحقق انتصاراً عريضاً على فريق مكتب البعثات الدراسية بنتيجة (4-1).

وتوّج اللاعب جيانيلي أمبولا بجائزة أفضل لاعب في اللقاء، بعد قيادته الناجحة لفريقه نحو الصدارة.

بهذه النتائج، تربع الأرشيف والمكتبة الوطنية على قمة المجموعة برصيد خمس نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على فريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء الذي حل وصيفاً بالرصيد نفسه. وجاء فريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع ثالثاً بنقطتين، فيما تذيل فريق مكتب البعثات الدراسية الترتيب.