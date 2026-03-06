عبدالرحمن جمعة ربيع: والدي علّمني أساسيات الكرة

وصف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في في نادي الفجيرة، عبدالرحمن جمعة ربيع (25 عاماً)، حظوظ فريقه في الصعود إلى دوري المحترفين بأنها «جيدة وقوية»، وتعكس المقومات الفنية التي يتمتع بها الفريق هذا الموسم.

ويحتل الفجيرة المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى برصيد 29 نقطة، مع مباراة أقل من أصحاب المراكز الأربعة الأولى: يونايتد (37 نقطة)، ودبا الحصن (36)، والعربي (32)، والذيد (31).

ويُعدّ عبدالرحمن أحد أبرز صُنّاع اللعب المواطنين في دوري الدرجة الأولى، بعدما أسهم في صناعة خمس فرص تهديفية، وسجل هدفاً خلال الموسم الحالي.

وقال عبدالرحمن لـ«الإمارات اليوم»، إن الدور الفني الذي يقدّمه مع الفريق منحه ثقة كبيرة، بعدما أسهم في تحقيق انتصارات مهمة وضعت الفجيرة ضمن دائرة المنافسة على الصعود، مؤكداً أن إشادة متابعي الدوري تمثّل بالنسبة له دافعاً معنوياً وفنياً لمواصلة التطور، والعمل وفق توجيهات الجهازين الفني والإداري.

والدي سرّ البدايات

وأوضح أنه استفاد كثيراً من والده المدرب المعروف جمعة ربيع، قائلاً: «لولا والدي لما وصلت إلى هذه المرحلة، فقد علّمني أساسيات كرة القدم منذ الصغر، وكان دائماً ينصحني باللعب بأبسط طريقة ممكنة، وألا أنفعل داخل الملعب».

وأضاف: «تعلمت منه أيضاً احترام قرارات المدرب، سواء شاركت أساسياً أم لا، والابتعاد عن الغرور، لأن اللاعب الحقيقي يُقاس بأخلاقه قبل مستواه».

تجربة الشارقة

وحول تجربته السابقة مع نادي الشارقة، أوضح أنه لم يحصل على فرصة كافية للمشاركة، قائلاً: «كنت أشارك لدقائق محدودة، ومع وجود اللاعبين المقيمين والأجانب أصبحت المنافسة أصعب، لذلك فضّلت الانتقال إلى الدرجة الأولى بحثاً عن فرصة أكبر لإثبات نفسي».

وأضاف: «في دوري الدرجة الأولى أشارك أساسياً أو بديلاً أول، وهذا منحني ثقة كبيرة»، مشيراً إلى أن فرصة العودة إلى دوري المحترفين مازالت قائمة، وأن هناك عدداً من اللاعبين المواطنين القادرين على إثبات حضورهم متى ما أتيحت لهم الفرصة.

هدف.. وذكرى آسيوية

وأكد عبدالرحمن أن هدفه في مرمى يونايتد هذا الموسم هو الأقرب إلى قلبه، لأنه جاء في مباراة مهمة انتهت بفوز الفجيرة، إضافة إلى أن الانتصار تحقق على فريق كان يقوده المدرب الإيطالي أندريا بيرلو.

كما أشار إلى أن من أبرز محطاته الكروية مشاركته أمام فريق تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا 2020، تحت إشراف المدرب عبدالعزيز العنبري، معتبراً تلك التجربة محطة مهمة في مسيرته.

دعوة للجماهير

وحول تراجع الحضور الجماهيري، قال إن تزامن مباريات الدرجة الأولى مع دوري المحترفين يؤثر في أعداد الحضور، مؤكداً أهمية إيجاد آلية تُسهم في تعزيز الدعم الجماهيري، خصوصاً في المرحلة الحاسمة من الموسم.

وأشار إلى أنه استفاد كثيراً من نصائح شقيقه عمر، الذي سبق له اللعب في دوري المحترفين، معرباً عن اعتزازه بمسيرته، وطموحه للوصول إلى المستوى ذاته.

وفي ختام حديثه، شدد عبدالرحمن على أن حظوظ الفجيرة في الصعود لا تزال قائمة وقوية، قائلاً: «الأمل كبير، ونحن نعمل ما علينا داخل الملعب، ونتمنى أن نحقق هدف الصعود هذا الموسم».