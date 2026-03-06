جارديم مدرباً جديداً لفلامنغو البرازيلي

أعلن نادي فلامنغو البرازيلي التعاقد مع البرتغالي ليوناردو جارديم مدرباً جديداً لفريقه، بعد الإقالة المفاجئة لفيليبي لويس مطلع الأسبوع.

وكان جارديم (51 عاماً) قد أعلن في ديسمبر، استقالته من تدريب نادي كروزيرو بعد 10 أشهر فقط على توليه المهمة، حفاظاً على «صحته الجسدية والنفسية».

كما ارتبط اسم جارديم خلال الشهر الماضي بالعودة إلى الدوري الإماراتي عبر التعاقد مع نادي الوحدة، حيث حضر مباراة لأصحاب السعادة مع الوصل من المدرجات، لكن المفاوضات تعثرت بسبب الظروف العائلية التي تستدعي وجوده في الولايات المتحدة لمتابعة الحالة الصحية لزوجته.

وقال نادي ريو دي جانيرو عبر شبكات التواصل الاجتماعي: «مرحباً بك في فلامنغو، ليوناردو جارديم»، مشيراً إلى أن المدرب البرتغالي وقع العقد يوم الأربعاء حتى ديسمبر 2027.

وقاد المدرب السابق لموناكو، المتوّج بلقب الدوري الفرنسي عام 2017، الأربعاء، حصته التدريبية الأولى، على أن يُقدَّم رسمياً لاحقاً.

ويمتلك جارديم سجلاً تدريبياً حافلاً، إذ سبق له قيادة الهلال السعودي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، إلى جانب تجاربه في الدوري الإماراتي مع شباب الأهلي والعين، فضلاً عن محطته الأبرز مع موناكو الفرنسي.

ويخلف جارديم، فيليبي لويس الذي أُعلن عن إقالته ليل الاثنين - الثلاثاء، بعد وقت قصير من فوز فلامنغو بنتيجة 8-0 على فريق مادوريرا المتواضع.

وقال المدرب البالغ 40 عاماً في رسالة وداع عبر «إنستغرام»: «أرحل بسلام، مرفوع الرأس وضميري مرتاح. كرة القدم دورات، ودورتنا كانت تاريخية».

ولم يبدأ فلامنغو، صاحب أكبر ميزانية في أميركا الجنوبية حالياً، موسمه بشكل جيد، إذ خسر الكأس السوبر البرازيلية أمام كورنثيانز (2-0)، وهو أول لقب كان يستهدفه هذا الموسم، كما خسر لقب ريكوبا سودأميريكانا في ماراكانا أمام فريق لانوس الأرجنتيني (2-3).

. مدرب شباب الأهلي والعين السابق كان قريباً من الوحدة الإماراتي.