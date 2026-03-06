إطلاق كأس الإمارات لسباعيات الرجبي للأندية الآسيوية

أعلن الاتحاد الآسيوي للرجبي إطلاق بطولة كأس الإمارات لسباعيات الرجبي للأندية الآسيوية، لتكون أول بطولة قارية رسمية للأندية في تاريخ لعبة الرجبي بنظام السباعيات على مستوى قارة آسيا.

وجاء الإعلان عن الحدث القاري الجديد بعد توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد الآسيوي للرجبي وشركة يودس إيرو، والتي ستكون الراعي الرسمي للبطولة.

حضر توقيع الاتفاقية رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، قيس الظالعي، والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة يودس إيرو، مانوج بوغودا، بمقر الاتحاد في دبي.

وذكر بين صحافي أن «المبادرة تمثّل خطوة مهمة في مسيرة تطوير منافسات الأندية في آسيا، حيث تعكس الشراكة التزام الجانبين بدعم الابتكار وتعزيز مستوى الأداء الرياضي، وترسيخ أسس الاستدامة في مسابقات الرجبي للأندية في القارة».

وتستضيف مدينة كولومبو السريلانكية منافسات النسخة الأولى من البطولة التي تشهد مشاركة ثمانية من أبرز أندية الرجبي بنظام السباعيات للرجال في آسيا، حيث تخوض الفرق 20 مباراة تقام يومي الرابع والخامس من يوليو المقبل، وسيتم نقل مباريات البطولة مباشرة للجماهير داخل آسيا وخارجها، بما يسهم في زيادة انتشار اللعبة، وإبراز مستوى الأندية المشاركة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، قيس الظالعي، إن إطلاق البطولة يمثّل لحظة تاريخية للعبة، موضحاً أن «البطولة تعد أول منصة قارية مخصصة للأندية في منافسات الرجبي السباعي، بعد أن كانت هذه المنافسات تقام تقليدياً على مستوى المنتخبات الوطنية، ونطمح لأن تصبح البطولة حدثاً سنوياً بارزاً في أجندة الرجبي الآسيوي، مع خطط مستقبلية للتوسع، بإضافة منافسات للسيدات إلى جانب منافسات الرجال».