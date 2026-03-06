سعيد بن مكتوم يتوج «بلدية دبي» بطلاً لسلة الكراسي

توّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، فريق بلدية دبي بلقب بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، التي أقيمت في مجمع ند الشبا الرياضي ضمن منافسات النسخة الـ13 من دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الرياضي الأبرز في شهر رمضان المبارك، والذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وشارك مدير الدورة حسن المزروعي، في تتويج الفائزين بالمراكز الأولى، إذ ظفر فريق بلدية دبي باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق شرطة دبي بنتيجة (55-46)، ليحصل الأخير على الميدالية الفضية، فيما نال فريق هيئة الطرق والمواصلات في دبي الميدالية البرونزية، عقب تغلبه على فريق محاكم دبي في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة (64-58).

وفي سياق متصل، كرّم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، يرافقه حسن المزروعي، الفائزين في بطولة اتحاد الإمارات للبادل للتصنيف المحلي «جولة إلينغتون للبادل».

وفاز في فئة الرجال كل من فارس الجناحي وماجد الجناحي، فيما توجت في فئة السيدات فاطمة الجناحي وعائشة العوضي، بينما فاز في فئة 20 نقطة راشد كمال وعلي تقي زاده.

كما تم تسليم الميداليات الفضية في فئة الرجال لكل من أحمد خالد وحسن القطان، وفي فئة السيدات لفاطمة شهدور وعلياء عبدالله طاهر، وفي فئة 20 نقطة لعبدالله البلوشي وعبدالرحمن سامر.

نهائيات بطولة شد الحبل تقام اليوم

واصل فريق الحرس الوطني سلسلة انتصاراته في منافسات بطولة شد الحبل، بعد فوزه على فريق الدفاع المدني بدبي بنتيجة (2-0)، كما تغلب فريق وزارة الدفاع الإماراتية على فريق شرطة دبي بالنتيجة ذاتها، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لفئة المؤسسات الحكومية.

وفي منافسات ربع النهائي لفئة المجتمع، فاز فريق جلوبال على فريق الجوارح، كما تغلب فريق المهدوي والحربي على فريق وصل، وفاز فريق أكاديمية آي إف بي بي الرياضية على فريق العجبان، فيما فاز فريق ليفل آب على فريق إيه جيه مصطفى1.

ومن المقرر أن تقام مساء اليوم نهائيات بطولة شد الحبل لجميع الفئات الحكومية والمجتمعية والناشئين على الملعب الرملي في مجمع ند الشبا الرياضي، كما تقام مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة الكرة الطائرة في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا.