الاتحاد الآسيوي للرجبي يطلق "كأس طيران الإمارات" لسباعيات الأندية

أعلن الاتحاد الآسيوي للرجبي، إطلاق بطولة "كأس طيران الإمارات لسباعيات الرجبي للأندية الآسيوية"، ضمن شراكة إستراتيجية مع شركة "UUDS AERO"، لتكون أول بطولة قارية رسمية للأندية في تاريخ لعبة الرجبي بنظام السباعيات على مستوى قارة آسيا.

وجاء الإعلان عن البطولة عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الآسيوي للرجبي وشركة "UUDS AERO"، بحضور قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، ومانوج بوجودا الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة "UUDS AERO" والرئيس التنفيذي لشركة "UUDS AERO DWC LLC"، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي للرجبي باللجنة الأولمبية الوطنية في دبي.

وتمثل المبادرة خطوة مهمة في مسيرة تطوير منافسات الأندية في آسيا، حيث تعكس الشراكة التزام الجانبين بدعم الابتكار وتعزيز مستوى الأداء الرياضي وترسيخ أسس الاستدامة في مسابقات الرجبي للأندية في القارة.

وتستضيف العاصمة السريلانكية كولومبو منافسات النسخة الأولى من البطولة بمشاركة 8 من أبرز أندية الرجبي بنظام السباعيات للرجال في آسيا، حيث تخوض الفرق 20 مباراة تقام يومي 4 و5 يوليو المقبل، مع نقل المباريات مباشرة للجماهير داخل آسيا وخارجها، بما يسهم في تعزيز انتشار اللعبة وإبراز مستوى الأندية المشاركة إقليمياً ودولياً.

وقال قيس الظالعي إن إطلاق البطولة يمثل لحظة تاريخية للرجبي الآسيوي، موضحاً أنها أول منصة قارية مخصصة للأندية في منافسات الرجبي السباعي بعد أن كانت تقام تقليدياً على مستوى المنتخبات الوطنية، وأضاف: نطمح إلى أن تصبح البطولة حدثاً سنوياً بارزاً في أجندة الرجبي الآسيوي، مع خطط مستقبلية للتوسع بإضافة منافسات للسيدات إلى جانب منافسات الرجال.

وأشار إلى أن قارة آسيا تعد من أسرع مناطق العالم نمواً في رياضة الرجبي، لافتاً إلى أن دعم شركة "UUDS AERO" سيسهم في ترسيخ مكانة البطولة كواحدة من أبرز بطولات الأندية على مستوى العالم، خاصة مع تخصيص جوائز مالية للفرق الثلاثة الأولى، بما يعزز مستوى الاحترافية في منافسات الأندية الآسيوية.

وأكد مانوج بوجودا أن الشركة تفخر بدعم المبادرات الرياضية التي تسهم في إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، مشيراً إلى أن قيم لعبة الرجبي مثل العمل الجماعي والانضباط والمرونة تتماشى مع رؤية الشركة في دعم الرياضة وبناء مسارات تنموية مستدامة.