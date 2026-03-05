فريق شرطة دبي بطل ألعاب الموانع في الدورة الرياضية لحكومة عجمان

توّج فريق شرطة دبي بالمركز الأول في فئة الرجال بلقب بطولة ألعاب الموانع ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، التي اختتمت منافساتها وسط أجوا ء حماسية استمرت ثلاثة أيام في فئتي الرجال والسيدات.

وجاء فريق لافيش للعطور في المركز الثاني، وفريق حكومة عجمان في المركز الثالث.

وفي فئة فرق السيدات المحترفات، استحوذت فرق شرطة دبي على المراكز الثلاثة الأولى، مؤكدة حضورها القوي وأداءها المميز.

ومنافسات الفردي للمحترفين رجالاً وسيدات، فاز ليون كوفيد بالمركز الأول في فئة الرجال، وجاء سيمين كوكتليف في المركز الثاني، وإيزاي توماس في المركز الثالث.

في فئة الناشئين تحت 12 سنة، فاز الشيخ سلطان بن عبدالعزيز النعيمي بالمركز الأول، وفي فئة تحت 16 سنة (شباب)، أحرز محمد بن عمار النعيمي المركز الأول بزمن قدره 4 دقائق، فيما توّجت الجلا الشحي بالمركز الأول في فئة تحت 16 سنة (بنات) بزمن بلغ 5 دقائق.

وفي فئة فردي السيدات، حققت شهد بديبس المركز الأول، وأمل مراد المركز الثاني، وميرة الفلاسي المركز الثالث.

من جهتها، قالت اللجنة المنظمة في بيان اليوم الخميس: "اتسمت المنافسات بالحماس والندية، حيث خاض المتسابقون مسارات متنوعة تضمنت تحديات السرعة والقوة والتحمل"، مضيفة أن "البطولة حظيت بإقبال واسع نظراً لما توفره من تجربة رياضية متكاملة تجمع بين اللياقة البدنية وروح التحدي"، مشيرة إلى أن "تنوع الفئات المشاركة يعكس نجاح الدورة في استقطاب مختلف الأعمار والاهتمامات".