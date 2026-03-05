اكتمال عقد المربع الذهبي لكأس دبي للمؤسسات الحكومية فوق 45 سنة

اكتمل عقد الفِرَق المتأهلة إلى المربع الذهبي لبطولة كأس دبي للمؤسسات الحكومية لفئة فوق 45 سنة لكرة القدم 2026، بعد منافسات قوية وحافلة بالإثارة بين ثمانية فِرَق أكّدت المكانة المتميّزة للبطولة على أجندة الفعاليات الرياضية في إمارة دبي، وشهدت مرحلة المجموعات أداء تنافسياً عالياً وروحاً رياضية عكست خبرة اللاعبين وحرصهم على تمثيل مؤسساتهم بأفضل صورة.

وأسفرت النتائج بختام الدور الأول عن تأهل أربعة فِرَق إلى نصف النهائي؛ حيث حجز بطاقتَي العبور عن المجموعة الأولى، كلٌ من «بلدية دبي» و«هيئة الطرق والمواصلات» بعد مستويات ثابتة ونتائج مستحقة، فيما تأهل عن المجموعة الثانية كلٌ من «هيئة كهرباء ومياه دبي» و«دبي الصحية» عقب عروض قوية أكّدت جاهزيتها للمنافسة على اللقب.

وبذلك تكتمل مواجهات الدور نصف النهائي، حيث يلتقي فريق بلدية دبي مع فريق دبي الصحية، فيما تجمع المباراة الثانية بين فريق هيئة كهرباء وفريق مياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات، وذلك يوم غد الجمعة.