محمد حسين: عجمان يريد إنهاء الموسم «خامساً»

يدخل فريق عجمان مواجهته المرتقبة أمام البطائح مكتمل الصفوف، في اللقاء المقررة إقامته الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الـ19 من دوري المحترفين، بدفعة معنوية قوية للجهاز الفني قبل واحدة من أهم محطات الموسم، حسبما يراها الطاقم الفني والإداري لـ«البرتقالي».

وخلت قائمة عجمان الذي يحتل المركز السابع برصيد 23 نقطة، من أي غيابات، سواء بداعي الإيقاف أو الإصابة، ليضع الجهاز الفني جميع أوراقه على الطاولة قبل المواجهة التي تحمل أبعاداً تنافسية كبيرة في سباق المراكز المتقدمة.

وشدد مدير فريق عجمان، محمد حسين، على أن «مباراة البطائح تمثل محطة مفصلية في مشوار عجمان، خصوصاً أن (البرتقالي) بات ينظر بجدية إلى إنهاء الموسم في المركز الخامس، في ظل الصراع المحتدم مع أندية عدة، أبرزها الجزيرة والنصر، على هذا الموقع».

وقال محمد حسين لـ«الإمارات اليوم»: «ندرك أن ما تبقى من الموسم لا يحتمل إهدار النقاط، فكل مباراة باتت بمثابة نهائي. أمامنا سبع جولات فقط، وأي تعثر قد يكلفنا الكثير في سباق المراكز المتقدمة، لذلك فإن تركيزنا منصب بالكامل على مواجهة البطائح، باعتبارها خطوة أولى في مرحلة الحسم».

وأضاف: «الفوز سيمنحنا دفعة قوية على المستويين الفني والمعنوي، وسيرفع من سقف طموحات اللاعبين والجهاز الفني، خصوصاً في ظل تقارب النقاط مع المنافسين المباشرين على المركز الخامس».

وكان عجمان قد تلقى خسارة أمام الوحدة في الجولة الماضية بهدفين دون رد، لتتوقف سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية تحققت في الجولات 15 و16 و17، وأسهمت في قفزة واضحة للفريق في جدول الترتيب.

وتابع مدير فريق عجمان: «ربما تكون تلك الخسارة قد جاءت في توقيت مناسب لإعادة ترتيب الأوراق، لكنها لن تكون نهاية المطاف، بل فرصة لتصحيح بعض الأخطاء. الفريق قدّم مستويات جيدة في الأسابيع الماضية، وحقق انتصارات مهمة عززت ثقة اللاعبين بأنفسهم، ونعمل حالياً على استعادة التوازن سريعاً والعودة إلى سكة الانتصارات».

وتابع: «اللاعبون أظهروا ردة فعل إيجابية في التدريبات، وهناك إصرار واضح على تعويض النقاط المهدرة في الجولة الماضية. الأجواء داخل الفريق مثالية، والروح الجماعية حاضرة بقوة».

وأوضح: «نحترم البطائح، ونعرف أنه سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة، فموقفه في الجدول يجعله في أمسّ الحاجة إلى النقاط. هذا الأمر يزيد من صعوبة المباراة، لكنه في الوقت ذاته يمنحنا حافزاً أكبر لتقديم مباراة قوية تليق بطموحاتنا».

وتحمل مواجهة البطائح في طياتها أفضلية معنوية لعجمان، إذ لم يتعرض الفريق لأي خسارة أمام «الراقي» في سبع مواجهات سابقة جمعتهما في دوري المحترفين، حيث حقق أربعة انتصارات، كان آخرها في الدور الأول، حينما تغلب بهدف دون مقابل، فيما حضر التعادل في ثلاث مناسبات سابقة.