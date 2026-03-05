«طائرة ند الشبا» تصل محطة نصف النهائي اليوم

تقام مساء اليوم مباراتا الدور نصف النهائي من بطولة الكرة الطائرة ضمن منافسات النسخة الـ13 من دورة ند الشبا الرياضية، حيث يلتقي فريق السماوي متصدر المجموعة الأولى مع التداوي ثاني المجموعة الثانية عند الساعة التاسعة مساء، فيما يواجه «إم آي إن إنفستمنت» فريق يازار في الـ11 مساءً.

وتقام البطولة في مجمع ند الشبا الرياضي خلال شهر رمضان المبارك، برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وكان عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي قد اكتمل، بعد أن حجز فريقا «التداوي» و«إم آي إن إنفستمنت» بطاقتَي التأهل عن المجموعة الثانية، بعد مواجهة مباشرة حاسمة جمعتهما في الجولة الأخيرة، امتدت إلى خمسة أشواط وانتهت لمصلحة «إم آي إن إنفستمنت» بنتيجة (3-2). وجاءت نتائج الأشواط بواقع 25-20 و25-18 و25-21 و25-16، قبل أن يحسم «إم آي إن إنفستمنت» الشوط الفاصل لمصلحته بنتيجة 15-11، ليؤكد صدارته للمجموعة برصيد سبع نقاط، متقدماً بفارق الأشواط عن التداوي الذي حلّ ثانياً بالرصيد ذاته.

كما شهدت الجولة ذاتها فوز فريق زعبيل على فريق تايجر زعبيل بنتيجة (3-2) في مباراة متكافئة جاءت أشواطها 20-25، و27-25، و25-18، و23-25، و15-9، إلا أن الفريقين ودعا المنافسات بعدما تذيلا ترتيب المجموعة، إذ أنهى زعبيل مشواره بثلاث نقاط، مقابل نقطة واحدة لتايجر زعبيل.

«شد الحبل» يقترب من الحسم

تواصلت المواجهات القوية في منافسات شد الحبل، وسط حضور جماهيري لافت مع اقتراب البطولة من مراحل الحسم، ففي فئة المؤسسات الحكومية، فاز فريق وزارة الدفاع على الدفاع المدني بدبي بنتيجة (2-0)، كما تغلب فريق القوات الجوية على فريق شرطة دبي بالنتيجة ذاتها.وشهدت الفئة المجتمعية سلسلة من المواجهات ضمن المجموعات الأربع، حيث فاز فريق إيه جيه مصطفى 1 على فريق دبليو وورلد جيم، وتغلب فريق الجوارح على فريق ترانس غارد في المجموعة الأولى، فيما فاز

فريق «المقاتلون» على فريق رابتر جيم، وفريق المهدوي والحربي على فريق أكاديمية آي إف بي الرياضية في المجموعة الثانية. وفي المجموعة الثالثة، حقق فريق العجبان الفوز على فريق مجموعة دتكو للإنشاءات، كما تغلب فريق وصل على فريق أفالار، بينما شهدت المجموعة الرابعة فوز فريق ليفل آب على فريق أولمبيا، وفوز فريق جلوبا على فريق محاربين منغالاور.

وفي فئة الناشئين، فاز فريق إيه 25 جيم على نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس (2-0)، كما تغلب نادي الحرس الأميري الرياضي بالشارقة على أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بالنتيجة ذاتها ضمن الجولة الثانية. وفي الجولة الثالثة، كرّر فريق الحرس الأميري فوزه على فريق إيه 25 جيم (2-0)، فيما حقق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الفوز على أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية (2-0)، لتشتد المنافسة على بطاقات التأهل إلى الأدوار المقبلة.