«مدارس الإمارات الوطنية» و«الخدمات المساندة» إلى ربع نهائي «كأس منصور بن زايد»

اختُتمت، أول من أمس، منافسات المجموعة الثالثة ضمن بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، بمواجهتين اتسمتا بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة، وأسفرت نتائجهما عن تأهل فريقَي «مدارس الإمارات الوطنية» و«قطاع الخدمات المساندة» إلى الدور ربع النهائي.

وتقام البطولة تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وبتنظيم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين، وذلك في إطار دعم الحركة الرياضية والشبابية، وتعزيز روح التنافس الإيجابي خلال الأجواء الرمضانية المباركة.

وخيّم التعادل السلبي على مواجهة «مدارس الإمارات الوطنية» و«قطاع الخدمات المساندة» في ختام منافسات المجموعة، في مباراة غلب عليها الحذر الدفاعي والانضباط التكتيكي العالي. وبهذه النتيجة، رفع الفريقان رصيدهما إلى خمس نقاط، ليضمنا معاً العبور إلى ربع النهائي عن المجموعة الثالثة.

وفي المباراة الثانية، خطف فريق «مكتب التنسيق المجتمعي» الأنظار بتحقيقه فوزاً دراماتيكياً على «قطاع الشؤون المالية والمشتريات» بنتيجة 3-2. وبهذا الفوز، رفع مكتب التنسيق المجتمعي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بينما تذيل قطاع الشؤون المالية والمشتريات الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- مدارس الإمارات الوطنية: 5 نقاط (الصدارة بفارق الأهداف).

2- قطاع الخدمات المساندة: 5 نقاط.

3- مكتب التنسيق المجتمعي: 4 نقاط.

4- قطاع الشؤون المالية والمشتريات: نقطة واحدة.