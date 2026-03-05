مسفر: انسحاب منتخب وإحلال البديل ليس سابقة في تاريخ كرة القدم

قال مدرب المنتخب الوطني الأسبق لكرة القدم، الدكتور عبدالله مسفر، تعليقاً على إمكانية تأهل المنتخب إلى كأس العالم 2026 في حال الانسحاب المحتمل للمنتخب الإيراني من الحدث، إنه بالتأكيد سيفرح في حال حدث هذا الأمر، لكنه في الوقت ذاته طالب بعدم الإفراط في التفاؤل بهذا الخصوص.

وشدد على أن حدوث هذا الأمر سيكون مرتبطاً بأمور كثيرة، وفقاً لآلية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في مثل هذه الحالات، إلى جانب ما سيؤول إليه حال المنتخب العراقي، الذي سيخوض الملحق المؤهل للمونديال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يعتقد أن يفرط المنتخب الإيراني بسهولة في التأهل إلى كأس العالم.

وأضاف مسفر لـ«الإمارات اليوم»: «إن انسحاب منتخب وإحلال بديل آخر مكانه لن يكون سابقة أولى في التاريخ، وإنما هناك أمثلة عدة حدثت في هذا الخصوص، من بينها مشاركة منتخب الدنمارك بدلاً من يوغسلافيا في نهائيات كأس أوروبا 1992، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي استبعاد يوغسلافيا من البطولة بسبب الحرب الأهلية آنذاك، ليتوج منتخب الدنمارك حينها بلقب البطولة».

وأوضح: «رغم أن كل شيء وارد، وأن المنتخب يمكن أن يتأهل إلى كأس العالم، فإن علينا ألا نفرط في التفاؤل في هذا الأمر، لاسيما أنه لايزال هناك متسع من الوقت لانطلاقة البطولة في يونيو المقبل».

وبخصوص آلية التأهل للمونديال في هذا الخصوص من قبل «فيفا» في حال انسحاب إيران، قال مسفر: «إن المنتخب العراقي كان قد فاز على الأبيض الإماراتي بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب في الملحق المؤهل، بعدما كان قد تعادل معه 1-1 في لقاء الذهاب، لذلك فإنه الأحق بالتأهل، إلا إذا نجح في التأهل عبر الملحق العالمي المرتقب».

وتساءل مسفر: «في حال تأهل المنتخب إلى كأس العالم، هل سيشارك بالطاقم الحالي بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين أم لا، كونه عجز عن قيادة المنتخب إلى الصعود المباشر إلى كأس العالم؟».

وأوضح مسفر: «هناك قناعة بأن كوزمين هو الأنسب لقيادة المنتخب في حال التأهل إلى كأس العالم، لكن هناك أمور كثيرة في هذا الخصوص، وهذا ليس وقتها».

ومن جانب آخر، قال مسفر تعليقاً على المعسكر المرتقب للمنتخب خلال الشهر الجاري، في إطار التحضيرات للمشاركات المقبلة، لاسيما على صعيد كأس الخليج 27 المقررة في سبتمبر المقبل، إنه مع استمرارية المنتخب وعدم توقف إعداده، مؤكداً أن «هناك عناصر جديدة ستنضم إلى المنتخب في الفترة المقبلة»، مشدداً على أهمية أن يقوم مدرب المنتخب بتجريب بعض العناصر الجديدة حتى يتمكن من الحكم عليها عن قرب.