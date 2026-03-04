الاتفاق يضم أحمد خليل لتشكيل ثنائي هجومي مع بالوتيلي

أعلن نادي الاتفاق، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإماراتي، تعاقده رسميا مع نجم المنتخب الوطني السابق أحمد خليل، في صفقة انتقال حر، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وكشف المدير التنفيذي لنادي الاتفاق، البرتغالي ريكاردو بينتو، عن إتمام التعاقد مع الهداف الإماراتي، معربًا عن سعادته بانضمام لاعب بقيمته وخبرته إلى صفوف النادي.

وقال بينتو لـ«الإمارات اليوم»: «أحمد خليل لاعب يمتلك جودة فنية وعقلية مميزة، وتاريخًا حافلًا مع مختلف الأندية التي مثّلها. نحن واثقون بأنه سيشكل إضافة قوية ونوعية للفريق في مشواره الحالي نحو تحقيق أهدافه».

ومن المنتظر أن يشكل أحمد خليل ثنائيًا هجوميًا لافتًا في دوري الدرجة الأولى، إذ سيلعب إلى جانب النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، ضمن مجموعة من اللاعبين الذين استقطبهم النادي لتعزيز طموحاته هذا الموسم.

ويأتي انضمام أحمد خليل، الحائز سابقا على جائزة أفضل لاعب في آسيا، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع المنتخب الوطني وعدة أندية محلية، ليمنح الاتفاق دفعة فنية ومعنوية كبيرة في مشواره بالمنافسة.