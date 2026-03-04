​العين يقترب من تجديد عقد «الهداف التاريخي» لابا كودجو

علمت «الإمارات اليوم» أن شركة نادي العين لكرة القدم قطعت شوطا متقدما في مفاوضاتها مع هداف الفريق التاريخي، الدولي التوغولي لابا كودجو، لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وذلك لمدة موسم إضافي.

وشهدت الأيام الماضية جلسة بين الطرفين لبحث تفاصيل العقد الجديد، وسط أجواء إيجابية وتفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق نهائي، في ظل رغبة متبادلة في استمرار العلاقة، خصوصًا مع المستويات الثابتة التي يقدمها اللاعب، وحرص النادي على الحفاظ على استقرار خطه الهجومي بدلاً من الدخول في مغامرة التغيير.

وكان كودجو الذي ينصر قائمة هدافين الدوري في الموسم الحالي برصيد 17 هدفاً قد تلقى عرضين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، أحدهما من الدوري الصيني والآخر من أحد الأندية التركية، إلا أنه فضّل الاستمرار مع «الزعيم»، ولم تتقدم تلك المفاوضات إلى مراحل متقدمة.

وانضم لابا كودجو إلى العين في عام 2019، ونجح في ترسيخ مكانته كأحد أبرز المهاجمين في تاريخ النادي، ما دفع الإدارة إلى تجديد عقده في 2023 لمدة ثلاث سنوات، تنتهي في صيف العام الحالي.

ويواصل اللاعب كتابة أرقامه المميزة، بعدما أصبح الهداف التاريخي للفريق متجاوزًا أحمد عبدالله «غزال العين» الذي سجل 124 هدفًا بقميص النادي، كما رفع هدفه الأخير في شباك بني ياس رصيده إلى 135 هدفًا، في المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين.

ويتصدر مهاجم النصر علي مبخوت قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 228 هدفًا، يليه نجم الوحدة السابق سيباستيان تيغالي ثانياً برصيد 184 هدفًا، ويأتي لاعب الوصل الحالي ثفابيو ليما ثالثاً بـ179 هدفًا، فيما والنجم السابق فهد خميس رابعاً برصيد 175 هدفًا.