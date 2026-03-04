800 عداء من 43 جنسية يشاركون في سباق الجري ضمن «تحدي حفيت»

تصدّر سباق الجري في جبل حفيت والمبزرة الخضراء مشهد اليوم الثالث عشر من «تحدي حفيت الرياضي»، بمشاركة 800 متسابق من 43 جنسية، وبحضور مدير عام بلدية مدينة العين راشد مصبح المنعي ورئيس اللجنة العليا المنظمة سالم راشد بن حضيرم الكتبي، وقد أقيم السباق عبر ثلاثة مسارات، حيث خُصص مسار 1 كلم للمبتدئين والأطفال والعائلات، ومسار 3 كلم للفئة المتوسطة للأعمار بين 16 و20 عاماً، بينما خُصص مسار 5 كلم للفئة المتقدمة والمفتوحة.

وكان لافتاً أن من بين المشاركين في السباق الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، والرئيس التنفيذي لنادي العين للاستثمار راشد عبدالله في مشهد يعكس البعد المجتمعي للحدث وحرص القيادات الرياضية على دعم المبادرات التي تعزز ثقافة الرياضة والنشاط البدني في المجتمع.

وأسفرت منافسات سباق 5 كلم عن فوز العداء ياسر الشاشوي بالمركز الأول بعدما سجل زمناً قدره 13:57 دقيقة، وجاء إسماعيل الخرشي في المركز الثاني بزمن 14:02 دقيقة، فيما حل نعمان العساوي ثالثاً بزمن 14:17 دقيقة.

وفي منافسات سباق 3 كلم، توج العداء عبدالصمد الحباز بالمركز الأول بزمن 9:16 دقيقة، تلاه محمد حاجو في المركز الثاني بزمن 9:29 دقيقة، بينما جاء ناصر الكعبي في المركز الثالث بزمن 9:53 دقيقة.

وأما في سباق 1 كلم، فقد حقق علي صلاح المركز الأول بزمن 2:48 دقيقة، وجاء راشد عبدالله العلاوي في المركز الثاني بزمن 2:49 دقيقة، فيما حل أحمد مشعل صالح ثالثاً بزمن 2:51 دقيقة.

وفي فئة أصحاب الهمم لمسافة 1 كلم، توج محمد الظاهري بالمركز الأول بزمن 5:48 دقيقة.

نتائج الرماية

توّج علي مبارك عمر سالم عمر بالمركز الأول في منافسات المسدس 9 ملم (رجال) برصيد 193 نقطة، وجاء عبدالله النقبي في المركز الثاني بالرصيد ذاته، فيما حل عبدالله صالح عبدالله المنهالي ثالثاً.

وأما في منافسات البندقية السكتون (رجال)، فقد أحرز نايف سعيد الكثيري المركز الأول برصيد 204.5 نقطة، وجاء حمدان ناصر سالم المحرمي ثانياً برصيد 204.2 نقطة، بينما حل محمد سالم سعيد القايدي ثالثاً برصيد 203.8 نقطة.