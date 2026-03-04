«الانضباط» تغرّم شباب الأهلي والوصل.. و100 ألف درهم على «غلف يونايتد»

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم، خلال اجتماعها الأخير، توقيع عدد من العقوبات الانضباطية في مختلف المسابقات، وفق ما نشره الموقع الرسمي للاتحاد.

وقضت اللجنة بتغريم شباب الأهلي 20 ألف درهم، لتلفظ جمهوره على جمهور الفريق المنافس خلال مباراته أمام الوصل على استاد زعبيل ضمن الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، كما غرّمت نادي الوصل 20 ألف درهم للمخالفة ذاتها.

وفي مسابقات المراحل السنية، قررت اللجنة شطب نتائج فريق غلف يونايتد تحت 16 سنة (أ) في الموسم الرياضي 2025-2026، وتغريمه 100 ألف درهم، مع إلغاء جميع نتائجه (النقاط والأهداف) وحذف مبارياته المتبقية من جدول المسابقة، والإبقاء على العقوبات الإدارية والانضباطية الصادرة بحق لاعبيه ومسؤوليه.

كما اعتُبر الشارقة خاسراً أمام العين بنتيجة 0-3 في دوري تحت 17 سنة (أ) لنقص عدد لاعبيه عن الحد القانوني، مع تغريمه 15 ألف درهم لتنظيم مباراة في كأس رئيس الدولة دون موافقة الاتحاد.

وشملت القرارات تغريم مصفوت 10 آلاف درهم، وإيقاف لاعب بني ياس علي الشيباني أربع مباريات مع غرامة 10 آلاف درهم، إضافة إلى إيقاف لاعب الفتح إف سي أرشيا مهدوي كيا ست مباريات وتغريمه 6 آلاف درهم. كما اعتُبر الجزيرة خاسراً أمام العين (ب) في دوري تحت 19 سنة مع تغريمه 10 آلاف درهم وتحميله مصاريف الحكام.