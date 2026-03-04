رابطة المحترفين تعيد جدولة الجولة 19 من الدوري.. قمة العين والوصل 12 مارس

أعادت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم الثلاثاء جدولة الجولة 19 من دوري المحترفين مع تسكين عدد من اللقاءات المؤجلة من الجولة 16، وذلك بعد قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة وربع نهائي دوري آسيا 2 التي كانت مقررة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، بناء على الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

ووفق الجدولة الجديدة التي تم نشرها على موقع الرابطة، تقرر إقامة الجولة 19 على مدى ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 مارس الجاري جيث حددت قمة العين والوصل يوم الخميس 12 الجاري، فيما تجري المباريات الثلاثة المؤجلة من الجولة ال16 يوم السبت المقبل (7 مارس).

وتالياً جدول المباريات بمواعيدها الجديدة:

⸻

المباريات المؤجلة – الجولة 16 (السبت 7 مارس 2026)

– بني ياس × الوصل – 21:30

– الوحدة × شباب الأهلي – 21:30

– الشارقة × دبا – 21:30

⸻

مباريات الجولة 19

الثلاثاء 10 مارس 2026

– الظفرة × الجزيرة – 21:30

– البطائح × عجمان – 21:30

الأربعاء 11 مارس 2026

– شباب الأهلي × كلباء – 21:30

– الشارقة × النصر – 21:30

– خورفكان × دبا – 21:30

الخميس 12 مارس 2026

– بني ياس × الوحدة – 21:30

– العين × الوصل – 21:30