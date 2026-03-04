ريكاردو بينتو: التعاقد مع كوستا خطوة لرفع الجودة الفنية لـ «الاتفاق»

كشف المدير التنفيذي لنادي الاتفاق الإماراتي، البرتغالي ريكاردو بينتو، عن تعاقد النادي مع النجم البرازيلي دوغلاس كوستا للانضمام إلى الفريق الأول اعتباراً من أغسطس المقبل، بالتزامن مع انطلاق الاستعدادات للموسم الرياضي 2026-2027، مؤكداً أن الصفقة تمثل إضافة فنية مهمة ضمن خطة النادي لتعزيز صفوفه.

وقال بينتو في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إن التعاقد مع كوستا يأتي في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى رفع الجودة الفنية للفريق، مضيفاً: «نركز على بناء فريق قادر على المنافسة خلال المواسم المقبلة، لما يمتلكه اللاعب من خبرة عالمية ستفيد الفريق على الصعيد الهجومي».

ويوجد فريق الاتفاق في المركز الأخير بدوري الدرجة الأولى برصيد تسع نقاط، ويضم الفريق في صفوفه النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي ويدربه الأوروغوياني باولو مونتيرو.

وسبق لكوستا تمثيل عدد من الأندية الكبرى، أبرزها غريميو البرازيلي، وبايرن ميونيخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي، وشاختار دونيتسك الأوكراني، حيث خاض تجارب احترافية في أبرز الدوريات الأوروبية، ما يمنح الاتفاق خبرة تكتيكية وبدنية كبيرة.

توازن بين المواطنين والأجانب

وأشار بينتو إلى أن إدارة النادي تعمل على تحقيق التوازن بين اللاعبين المواطنين والأجانب، موضحاً: «لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين الإماراتيين، لكن الفريق لايزال حديث العهد في الدوري ويحتاج إلى مزيد من التطوير، سواء على المستوى الفني أو البدني أو على صعيد الانسجام داخل الملعب».

مجمع رياضي مرتقب

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أكد بينتو أن النادي يولي هذا الجانب اهتماماً كبيراً، قائلاً: «أحد أهم مشاريعنا هو امتلاك مرافق تدريبية خاصة وتطوير الأكاديميات، ونعمل حالياً على إنشاء مجمع رياضي متكامل سيتم الإعلان عنه قريباً، لأن الاستثمار في البنية التحتية يمثل أساس النجاح لأي مشروع كروي طويل الأمد».

دعم المنتخب الوطني

وعن منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، قال بينتو إن «الأبيض» يشهد تطوراً ملحوظاً، وهو ما يعكس نمو كرة القدم في الدولة وارتفاع مستوى الاحترافية داخل الأندية، مشدداً على أن دعم المواهب الشابة سيمنح المنتخب خيارات أوسع في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأضاف: «نؤمن بأن تطوير مستوى الدوري المحلي سينعكس إيجاباً على المنتخب الوطني، لأن ارتفاع نسق المنافسة يمنح اللاعبين خبرات أكبر في المباريات القوية».

خبرة بالوتيلي

وعن النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، أوضح بينتو: «نراهن على خبرته الكبيرة، لكنه جزء من منظومة جماعية، ولا نعتمد على لاعب واحد فقط، فنجاح الفريق يقوم على الأداء الجماعي والتنظيم التكتيكي داخل أرض الملعب».

بيئة احترافية

وحول تجربته في العمل الرياضي بالإمارات، قال بينتو: «اتخذت قراري بعد دراسة متأنية، إذ وجدت في الإمارات بيئة كروية احترافية وفرصة للإسهام في مشروع رياضي طويل المدى، تزامناً مع رغبة العائلة في الاستقرار هنا. العمل في كرة القدم الإماراتية يمثل بالنسبة لي تجربة مهنية وإنسانية مهمة».

واختتم المدير التنفيذي لنادي الاتفاق حديثه بالتأكيد على أن العمل في الإمارات يمثل تحدياً مهنياً مهماً، معرباً عن ثقته بقدرة الفريق على تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة، رغم صعوبة المنافسة في دوري الدرجة الأولى.