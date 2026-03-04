تقارب النقاط يهدد صدارة «يونايتد» ووصافة دبا الحصن في دوري «الأولى»

مع ختام 18 جولة من دوري الدرجة الأولى، تتصاعد حدة المنافسة على بطاقتي الصعود إلى دوري المحترفين، في ظل تقارب لافت في عدد النقاط بين فرق المقدمة، ما يجعل الجولات المقبلة حاسمة في تحديد ملامح الصعود والبقاء.

ويتنافس على المراكز الأولى كل من يونايتد (37 نقطة)، ودبا الحصن (36)، والعربي (32)، والذيد (31)، فيما تترقب فرق الفجيرة (29)، وحتا (28)، والعروبة (28)، والإمارات (28) فرصتها للدخول بقوة إلى دائرة المنافسة. وعلى صعيد القاع، لاتزال حسابات البقاء مفتوحة أمام «غلف يونايتد»، والحمرية، وسيتي، والجزيرة الحمراء، ومجد، ومصفوت، والاتفاق، ما يعني أن المراكز السبعة الأخيرة لم تحسم مصيرها بعد.

وترصد «الإمارات اليوم» خمس قراءات فنية تسبق انطلاق الجولة الـ19 يوم بعد غدٍ الجمعة.

مواجهات مفصلية

تقام الجولة الـ19 على مدى ثلاثة أيام (الجمعة والسبت والأحد) وتشهد مواجهات مفصلية مرشحة لإعادة رسم خريطة الترتيب.

أبرز اللقاءات يجمع حتا مع دبا الحصن (صاحب المركز الثاني) في اختبار قوي للوصيف، إذ تمثل المباراة فرصة مهمة لحتا لتعزيز موقفه التنافسي في حال تحقيق الفوز. كما يلتقي العربي (الثالث) الذيد (الرابع) في مواجهة مباشرة للحفاظ على حظوظ الصعود ومواصلة الضغط على المتصدرين.

في المقابل، يخوض «يونايتد» اختباراً صعباً أمام الجزيرة الحمراء، في مباراة قد تحمل مفاجآت في ظل اشتعال صراع البقاء.

قمة مشتعلة

يعكس التقارب النقطي بين فرق الصدارة حجم الإثارة في المنافسة، إذ إن أي تعثر للمتصدر «يونايتد» أو الوصيف دبا الحصن، قد يغيّر شكل الترتيب، كما أن فقدان العربي أو الذيد للنقاط قد يؤثر مباشرة في صراع المراكز الأربعة الأولى.

واقعية «يونايتد» ونهج بيرلو

يتصدر «يونايتد» جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، مستفيداً من النهج الواقعي الذي يطبقه مدربه الإيطالي أندريا بيرلو، عبر توازن واضح بين الجانبين الدفاعي والهجومي.

واعتمد الفريق على استثمار أنصاف الفرص، بفضل فاعلية مهاجمه البرتغالي صامويل لويس، وخبرة لاعب المنتخب الوطني السابق حبيب الفردان، ليحقق 11 فوزاً مقابل 4 تعادلات وخسارتين فقط، في مؤشر على استقرار فني واضح.

دبا الحصن.. قوة هجومية وتماسك دفاعي

فرض دبا الحصن نفسه كأفضل هجوم في المسابقة برصيد 38 هدفاً، ما يعكس قوته الهجومية وقدرته على الحسم. كما يُعد ثاني أقوى دفاع بعدما استقبلت شباكه 15 هدفاً، خلف العروبة صاحب أفضل دفاع (11 هدفاً)، وهو ما يمنحه أفضلية نسبية في سباق المنافسة حتى نهاية الموسم.

فارق المباريات يقلق المتصدرين

تملك فرق الفجيرة وحتا والعروبة مباراة أقل (16 مباراة) مقارنة برباعي الصدارة (17 مباراة)، ما يبقي احتمالية تغير المراكز قائمة، خصوصاً أن الجولات المقبلة قد تشهد مباريات مباشرة بين المتنافسين، إضافة إلى جولات راحة لبعض الفرق، وهو ما يضاعف أهمية كل نقطة.