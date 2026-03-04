لقب «سلة الكراسي» بين «الشرطة» و«البلدية»

تتجه الأنظار عند الساعة 10 من مساء اليوم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع فريق القيادة العامة لشرطة دبي وفريق بلدية دبي على لقب بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، ضمن منافسات النسخة الـ13 من دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الرياضي الأبرز خلال شهر رمضان المبارك، والذي يُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها». وكان فريق القيادة العامة لشرطة دبي قد حجز مقعده في النهائي بعد فوزه على فريق محاكم دبي بنتيجة 34-18 في الدور نصف النهائي، فيما تأهل فريق بلدية دبي إثر تغلبه على فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي بنتيجة 38-16، ليضرب الفريقان موعداً في مواجهة حاسمة على اللقب.

تألق متواصل في شد الحبل

وفي منافسات بطولة شد الحبل، واصل فريق الحرس الوطني عروضه القوية لليوم الثاني على التوالي، بعدما تغلب على فريق شرطة دبي بشوطين دون مقابل، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها أمام فريق القوات الجوية ضمن فئة المؤسسات الحكومية. كما فاز فريق وزارة الدفاع على القوات الجوية بنتيجة 2-0، فيما تفوق فريق الدفاع المدني بدبي على شرطة دبي بالنتيجة نفسها.

وعلى صعيد فئة المجتمع، شهدت المنافسات مواجهات قوية، إذ فاز فريق الجوارح على فريق إيه جي مصطفى 1 بنتيجة 2-1، وتغلب فريق دبليو وورلد جيم على «ترانس غارد» 2-0، وفاز فريق المهدوي والحربي على «رابتر جيم» 2-0، كما حقق فريق أكاديمية آي إف بي بي الرياضية الفوز على فريق المقاتلون 2-0. وواصل فريق العجبان تفوقه على «آفالار» 2-0، وتغلب فريق وصل على فريق مجموعة دتكو للإنشاءات 2-0، وفاز فريق ليفل أب على «محاربين منغالاور» 2-0، فيما تجاوز فريق غلوبال نظيره «أولمبيا» بالنتيجة ذاتها.

«السماوي» إلى نصف نهائي الكرة الطائرة

حجز فريق السماوي بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لمنافسات الكرة الطائرة، بعدما تصدر مجموعته برصيد ست نقاط جمعها من فوزين متتاليين، حصد خلالهما ستة أشواط مقابل خسارة شوطين فقط.

وجاء تأهل «السماوي» عقب فوزه على فريق يازار بنتيجة 3-1، حيث فرض سيطرته على الشوطين الأول والثاني، وحسمهما بنتيجة 25-21 في كليهما، ثم تمكن فريق يازار من تقليص الفارق بحسم الشوط الثالث بنتيجة 25-21، قبل أن يشهد الشوط الرابع منافسة قوية نقطة بنقطة، حسمها السماوي في اللحظات الأخيرة بنتيجة 25-22، ليؤكد صدارته للمجموعة الأولى.

وحل فريق يازار في المركز الثاني ليتأهل بدوره إلى نصف النهائي، المقررة إقامته غداً، في محطة جديدة من منافسات البطولة التي تواصل تقديم مستويات فنية عالية وأجواء تنافسية مميزة.