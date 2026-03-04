«الأولمبية» تناقش مع الاتحادات الإعداد لدورة «آسيا الشاطئية»

عقدت إدارة الشؤون الفنية والرياضية في اللجنة الأولمبية الإماراتية، أول من أمس، اجتماعاً مشتركاً مع عدد من الاتحادات الرياضية عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالمشاركة في الدورة السادسة من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، التي تستضيفها مدينة سانيا في الصين، خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل المقبل.

وذكرت اللجنة الأولمبية في بيان صحافي أن الاجتماع حضره المدير التنفيذي للجنة محمد بن درويش، ومدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية أحمد الطيب، وعدد من ممثلي الاتحادات الرياضية، حيث استُهل اللقاء بالتأكيد على أهمية مضاعفة الجهود وتكثيف برامج الإعداد لضمان الظهور بالصورة المشرفة في هذا الحدث القاري المهم.

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد الطيب مع ممثلي الاتحادات الرياضية معطيات الدورة التي تستضيفها الصين للمرة الثانية، بعد نسخة هايانغ عام 2012، مشدداً على ضرورة مواصلة الأداء المميز، لاسيما عقب المشاركة التاريخية للإمارات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي اختتمت مؤخراً في مدينتي ميلانو وكورتينا بإيطاليا.

كما ناقش الحضور تفاصيل الرياضات المدرجة في الحدث، وجاهزية القرية الرياضية بمرافقها وخدماتها، ومدى قربها من مواقع المنافسات، حيث لا تتجاوز المسافة الزمنية بين أبعد موقع والقرية 35 دقيقة، ما يوفّر بيئة مثالية للرياضيين، من حيث سهولة التنقل والتركيز على المنافسات.

ويبلغ عدد الرياضيين والرياضيات المسجلين في النظام الإلكتروني للدورة 3798 لاعباً ولاعبة، يمثلون 45 لجنة أولمبية وطنية منضوية تحت مظلة المجلس الأولمبي الآسيوي، للمشاركة في 14 رياضة، تتضمن 15 تخصصاً، و63 حدثاً تنافسياً.