أندية الإمارات تتجه لرفض خوض «إقصاءات» آسيا من مباراة واحدة

علمت «الإمارات اليوم» أن أندية الإمارات المشاركة في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2 تتجه لرفض مقترح إقامة المباريات المؤجلة في الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة، وذلك ضمن دور الـ16 من «النخبة» ودور الثمانية لمسابقة «آسيا 2».

وتتمسك أندية الوحدة وشباب الأهلي والوصل بإقامة المباريات بالنظام المعتمد والمعمول به (الذهاب والإياب)، وذلك عقب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات الذهاب لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، والدور ربع نهائي لدوري أبطال آسيا 2، نظراً إلى الظروف الإقليمية الحالية في المنطقة، حيث طالبت أندية الإمارات بتكافؤ الفرص مع المنافسين في المرحلة الحاسمة من البطولتين القاريتين.

وكان من المقرر أن يلتقي شباب الأهلي تراكتور الإيراني في دبي، يوم أول من أمس الاثنين، والوحدة الاتحاد السعودي في أبوظبي أمس الثلاثاء في دور الـ16 من «النخبة»، بينما كان مقرراً أن يلعب الوصل مع النصر السعودي على استاد زعبيل اليوم الأربعاء في دور الثمانية من دوري أبطال آسيا 2، ولكن تقرر تأجيل جميع مباريات منطقة غرب آسيا في المسابقتين، في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الآسيوي أيضاً أمس، تأجيل مباريات الإياب التي كانت مقررة الأسبوع المقبل إلى أجل غير مسمى.

وفي المقابل، أكدت تقارير إعلامية أن الأندية السعودية قدّمت مقترحاً بشأن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بإقامة مواجهة واحدة في ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، بدلاً من نظام الذهاب والإياب، والأمر نفسه بالنسبة إلى دوري أبطال آسيا 2.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن «المقترح حظي بتأييد جميع الأندية السعودية الحاضرة في اجتماع الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين، وممثلي الأندية السعودية المشاركة آسيوياً».

كما قال الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني: «جاء الاجتماع الذي أقيم عن طريق الاتصال المرئي، ضمن خطة عمل الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لضمان مواءمة مشاركة الأندية السعودية في البطولات الآسيوية مع الروزنامة المحلية، واستمراراً لنهج الاتحاد السعودي في التنسيق مع الأندية والاستماع إلى آرائها، بما يسهم في الوصول إلى أفضل الحلول التنظيمية التي تخدم مصلحة الكرة السعودية وممثليها قارياً».

وأشار الاتحاد في بيانه، إلى أن المجتمعين استعرضوا بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن تأجيل مباريات البطولتين، إضافة إلى مناقشة ما تبقى من روزنامة الأندية المشاركة آسيوياً ومحلياً، ومدى تأثير التعديلات المحتملة في جدول المنافسات المحلية والقارية، كما ناقش الاجتماع الحلول المقترحة من الاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين، ومدى ملاءمتها مع الروزنامة المحلية.

وخلص الاجتماع إلى التوصل إلى عدد من الحلول المقترحة سيتم رفعها إلى الاتحاد الآسيوي، كما تم الاتفاق على منح الأندية مهلة لدراسة الحلول المقترحة وتقديم رؤاها، وذلك لرفعها إلى الاتحاد الآسيوي، واتخاذ ما يلزم حيالها، بعد التنسيق مع الأطراف ذات العلاقة.