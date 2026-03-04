تأهل «المناصحة» و«الشؤون القانونية» إلى ربع نهائي «كأس منصور بن زايد»

أسدل الستار، مساء أول من أمس، على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي للمجموعة الثانية ضمن النسخة الـ13 من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، حيث حُسمت بطاقتا التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد مواجهتين اتسمتا بالتوازن والندية، وانتهتا بالتعادل، ليحسم فريق المركز الوطني للمناصحة صدارة المجموعة، فيما رافقه فريق مكتب الشؤون القانونية إلى الدور المقبل.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين، في إطار دعم الحركة الرياضية وتعزيز روح التنافس الإيجابي في الأجواء الرمضانية.

وانتهت المباراة الأولى بين «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» و«المركز الوطني للمناصحة» بالتعادل الإيجابي (1-1) بعد لقاء اتسم بالحذر التكتيكي والتوازن بين الطرفين.

وحصل لاعب «المركز الوطني للمناصحة» كليم سيمون، على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أداء مميز أسهم في حفاظ فريقه على صدارة المجموعة والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وفي المباراة الثانية تعادل «مكتب الشؤون القانونية» مع «مكتب الأمين العام» بهدف لكل فريق، في مواجهة اتسمت بالندية والتكافؤ بين الفريقين.

وبهذه النتيجة حصد مكتب الشؤون القانونية النقطة الرابعة ليتأهل وصيفاً للمتصدر إلى ربع نهائي البطولة. وبرز حارس مرمى فريق مكتب الشؤون القانونية أيوب تويجر بشكل لافت، حيث قدم أداءً مميزاً وتصديات حاسمة حافظت على حظوظ فريقه في التأهل، لينال جائزة أفضل لاعب في المباراة.