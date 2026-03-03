تأجيل مباريات إياب الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب في مسابقات الأندية الآسيوية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تأجيل مباريات إياب الأدوار الاقصائية في مسابقات الأندية الآسيوية لأندية غرب، وذلك في أعقاب القرار الصادر في الأول من مارس الجاري.

وجاء هذا القرار بسبب الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط.

وذكر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه بناء على ذلك، تم تأجيل المباريات التالية التي كانت مقررة أصلا في الفترة من 9 إلى 11 مارس 2026 حتى إشعار آخر:

دوري أبطال آسيا للنخبة: مباريات إياب دور الـ16 (منطقة الغرب).

دوري أبطال آسيا الثاني وكأس التحدي الآسيوي: مباريات إياب دور الثمانية التي تضم أندية من منطقة الغرب.

وكما تم الإعلان سابقا، فإن جميع المباريات التي تضم أندية من منطقة الشرق في كافة مسابقات الأندية الآسيوية ستقام في موعدها المحدد أصلا.

وذكر الاتحاد: «تظل أولوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلامة وأمن جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك اللاعبون والفرق والمسؤولون والشركاء والجماهير، ونحن ثابتون في التزامنا بضمان بيئة آمنة للجميع، على أن يتم تقديم المزيد من التحديثات في الوقت المناسب».