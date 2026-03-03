سبيت خاطر: الكرة لا تخلو من الأخطاء.. من الأهم أن يعالج العين مشكلاته الفنية أولاً

أكد المحلل الرياضي سبيت خاطر أن الجولة الـ18 من دوري المحترفين حملت معها إثارة استثنائية على مستوى صراع الصدارة، وكذلك في معركة الهرب من الهبوط، مشيراً إلى أن ملامح الدور الثاني بدأت تظهر بشكل مختلف تماماً عن النصف الأول من الموسم، في ظل ارتفاع النسق الفني، وتطور عدد من الفرق على المستويين التكتيكي والذهني، في وقت أشار إلى أن شكوى العين من التحكيم رغم الفوز على خورفكان (3-2) تعد رسالة دعم للاعبي الفريق ذهنياً في مشوار المنافسة على لقب الدوري.

وقال سبيت خاطر لـ«الإمارات اليوم»: «مع دخول الدور الثاني من الدوري تبدأ الحسابات تأخذ منحنى أكثر دقة، لأن كل فريق يكون قد تعرف إلى نقاط قوته وضعفه»، موضحاً أن «المنافسة هذا الموسم لا تقتصر على فريقين فقط، بل تمتد لتشمل أندية أيضاً استعادت توازنها ورفعت من جودة أدائها، ما جعل المشهد أكثر تعقيداً وصعوبة في التوقع».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن القمة، نجد أن المنافسة بين شباب الأهلي والعين أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية، تبادل مستمر للضغط ومحاولات فرض الشخصية، إذ إن الفريقين بلغا مرحلة متقدمة من النضوج الفني والتكتيكي، والعمل الذي قدمه المدربان واضح جداً على أرض الملعب، سواء في التحولات أو في إدارة نسق المباريات».

وتابع: «العين تحديداً بدأ يستعيد الكثير من ملامحه، واللاعبون في تحسن ملحوظ، كما أن المدرب وصل إلى قناعات مهمة بعد تجارب عدة، لكن في الوقت نفسه لا يمكن تجاهل أن استقبال أربعة أهداف في مباراتين أمام فرق مثل بني ياس وخورفكان مؤشر يجب التوقف عنده، لأن الفرق التي تنافس على اللقب لا يمكن أن تمنح خصومها هذه المساحات».

وأردف: «بالنسبة لما أثير حول التحكيم وتصريحات خالد عيسى، أرى أن كرة القدم لا تخلو من الأخطاء، لكن من الصعب الجزم بوجود ظلم متعمد، إذ إن الحكم يخضع لتقييم ورقابة، ومع وجود تقنية الفيديو أصبحت الأخطاء قليلة، ومن الصعب حدوثها، وإذا كان هناك توجيه إداري للحديث عن أمر معين فهذا يدخل في إطار إيصال رسالة، لكن الأهم أن يعالج الفريق مشكلاته الفنية أولاً».

وتحدث عن نقطة الحسم في سباق اللقب قائلاً: «دائماً أقول إن الدوري يفوز به الفريق الأقوى دفاعياً. قد تسجل كثيراً، لكن إذا كنت تستقبل أهدافاً بالوتيرة ذاتها فلن تستقر في الصدارة.. انظر إلى شباب الأهلي، المنظومة الدفاعية لديهم متكاملة واستقبالهم الأهداف محدود جداً، وهذه ميزة كبيرة في سباق طويل».

واستطرد: «في سباق الابتعاد عن الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى أيضاً هناك إثارة لا تقل عن القمة، إذ إن بني ياس قدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة، وحتى في خروجه من الكأس أمام الجزيرة ظهر بصورة منظمة وثابتة تعكس عملاً فنياً واضحاً. فرق الهبوط هذا الموسم تقاتل ولا تستسلم بسهولة».

وأشار إلى صحوة الجزيرة قائلاً: «الجزيرة عاد بقوة في مباريات مهمة، والفوز الكبير أعاد الثقة للاعبين، ولاشك في أن عودة نبيل فقير إلى مستواه كانت لافتة، لأن اللاعب هو الأساس دائماً، وعندما يستعيد ثقته ينعكس ذلك مباشرة على أداء الفريق».

وأوضح: «الوحدة يجب ألا يعلق أي تراجع على شماعة رحيل خوسيه مورايس، حيث إن الفريق سبق أن قدم مباريات كبيرة حتى في ظروف أصعب، وعلينا أن ننظر إلى مسألة تدوير اللاعبين والضغط البدني بين البطولات، ولا يمكن أن تنافس محلياً وقارياً بالإيقاع نفسه دون إدارة دقيقة للجهد».

وعن الشارقة، قال: «لقد قدم تضحية واضحة عندما سمح للمدرب أولاريو كوزمين بالرحيل لتدريب المنتخب الوطني، وهذه خطوة تحسب للإدارة، والفريق يمتلك عناصر نخبة وخبرات كبيرة، وأثق بأنه قادر على العودة بقوة إذا استعاد تركيزه الكامل».

واختتم سبيت خاطر حديثه: «الوصل يملك مقومات فنية واضحة، لكن أحياناً المشكلة تكون ذهنية أكثر منها فنية، اللاعب عندما يدخل الملعب يجب أن ينسى كل ما يتعلق بالعقود أو الضغوط الخارجية، والدوري اليوم يضم إدارات محترفة وخبرات متراكمة، وإذا استمر العمل بهذا النسق فسنشهد منافسة حتى الجولة الأخيرة، سواء على اللقب أو في معركة البقاء».

