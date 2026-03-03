راشد عيسى:«جيل مهدي علي» لو لعب تصفيات كأس العالم 2026 لتأهل بسهولة

كشف لاعب نادي العربي حالياً، راشد عيسى، عن تفاصيل انتقاله من نادي الوصل إلى العين في 2014، في صفقة أثارت الجدل، عندما رأى أن انضمامه إلى «الزعيم» سيساعد الوصل مالياً، ويدعمه في إبرام صفقات جديدة، موضحاً أنه لم يكن يرغب في الرحيل، لكنه قرر ذلك بنية مساعدة الوصل في ذلك الوقت، فيما اعتبر أن جيله من اللاعبين في المنتخب الوطني، الذي قاده المدرب الوطني مهدي علي سابقاً، كان بإمكانه التأهل بسهولة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لو شارك اللاعبون أنفسهم في التصفيات.

وقال لاعب الوسط، راشد عيسى، لـ«الإمارات اليوم» إن صفقة انتقاله إلى العين شهدت انضمام خمسة لاعبين دفعة واحدة من «الزعيم» إلى نادي الوصل إلى جانب مقابل مادي كبير، ما جعله يوافق على الصفقة والانتقال رغم حبه ورغبته في البقاء مع «الإمبراطور».

وأضاف: «الإدارة في ذلك الوقت كانت تمر بظروف، وكنت بداخلي لا أريد الانتقال، لكن أخذت هذه الخطوة من أجل أن أحقق فائدة للنادي الذي أحبه، وقالت لي الإدارة إن ذهابك إلى العين سيساعد النادي مادياً، وسيجلبون لاعبين في مراكز كان الوصل يحتاج إليها»، وتابع: «النية كانت مساعدة النادي، ولم أنظر إلى المادة، لأن المقابل المالي كان أقل».

وتابع راشد عيسى (35 عاماً)، الذي يلعب حالياً مع النادي العربي في دوري الدرجة الأولى «الهواة»: «كنت أعلم أن انتقالي إلى العين سيساعد الوصل وهذا ما جعلني أضع مشاعري جانباً وأفكر بعقلانية، لأن النادي كان يحتاج إلى الدعم في تلك المرحلة».

وأضاف: «انضمام خمسة لاعبين من العين إلى الوصل ضمن الصفقة، منح الفريق دعماً فنياً واضحاً إلى جانب المقابل المادي الكبير، وهو ما شعرت معه أن القرار سيخدم الطرفين».

وتابع: «رغم حبي الكبير للوصل، فإني شعرت أن مصلحة النادي فوق أي اعتبار، لذلك وافقت على الانتقال وأنا مطمئن أنني قدمت شيئاً مهماً للنادي».

وواصل: «بعد انتقالي إلى العين واجهت تحدياً صعباً، بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وهي إصابة أثرت في استمراري ومنعتني من الحصول على الفرصة الكافية لإثبات نفسي».

وأكمل: «عندما عدت من الإصابة حاولت بكل قوة أن أستعيد مكاني، لكن كانت هناك قناعات فنية حالت دون ظهوري بالشكل الذي كنت أتمناه مع العين، وهذا كان أحد أسباب قراري في الرحيل».

وتحدث عن رحيله قائلاً: «قررت المغادرة رغم أنني تنازلت عن مبلغ مادي كبير، لأنني كنت أبحث عن فرصة لعب حقيقية تعيدني إلى مستواي المعروف».

قرارات الخروج

وقال: «انتقلت إلى الشباب لمدة ستة أشهر، ثم لعبت مع النصر وخورفكان قبل أن أستقر في العربي».

وشدد على أن «بعض قرارات الخروج في مسيرة اللاعبين لا تكون موفقة دائماً، وهذا حدث مع أسماء كبيرة كان بإمكانها أن تبقى رموزاً في أنديتها».

وأردف: «عمر عبدالرحمن (عموري) كان يمكن أن يظل أسطورة في العين، وربما كانت استمراريته أفضل له من خوض تجربة لم تحقق له ما كان يتمناه»، وتابع: «أحمد خليل أيضاً قدّم أفضل فتراته مع الأهلي، وكان انتقاله إلى الجزيرة محطة لم تكن بالنجاح ذاته الذي عاشه سابقاً»، وواصل: «ماجد ناصر كان قادراً على البقاء أسطورة في الوصل، لكنه في المقابل حقق بطولات مهمة مع شباب الأهلي وترك بصمة واضحة».

وقال: «أفضل مهاجم مواطن بالنسبة لي هو علي مبخوت من دون منازع، أرقامه مع الجزيرة ومع المنتخب الوطني تتحدث عنه»، وواصل: «خروج علي مبخوت من الجزيرة كان خسارة للطرفين، ولو كان موجوداً حالياً مع المنتخب لصنع فارقاً كبيراً بخبرته وقدرته التهديفية».

جيل كأس العالم

وأكّد أن جيله كان سيتأهل إلى كأس العالم 2026 في حال خوضه التصفيات الماضية، وقال: «جيل المدرب مهدي علي كان قادراً على التأهل إلى كأس العالم بسهولة لو لعب في التصفيات الماضية، لأن الفرص التي حصل عليها المنتخب كانت ثمينة للغاية».

وزاد: «جيلنا شارك في تصفيات واحدة فقط وهي المؤهلة إلى مونديال 2018، ولو أتيحت لنا فرصة أخرى للمشاركة في تصفيات جديدة، أؤمن بأننا كنا نملك حظوظاً كبيرة في بلوغ المونديال».

وتابع: «لا نصدق أننا الجيل الذي تأهل إلى أولمبياد لندن، وفاز بكأس آسيا للشباب، وحقق المركز الثالث في كأس آسيا 2015، ثم انتهت رحلته بسرعة غير متوقعة».

أفضل مدرب

وتحدث عن مدرب المنتخب السابق مهدي علي قائلاً: «أعتبره أفضل مدرب في تاريخ منتخب الإمارات، وصاحب الدور الأكبر في الطفرة التي شهدتها الكرة الإماراتية في تلك الفترة».

وشدد على أن «مهدي علي أسطورة تدريبية حقيقية، لأنه صنع جيلاً كاملاً، وحقق نتائج تاريخية ستبقى في الذاكرة».

وأضاف: «أما أولاريو كوزمين فكان ناجحاً بصورة أكبر مع الأندية، لكنه مع المنتخب لم يصل إلى مستوى النجاح نفسه الذي حققه في تجاربه الأخرى».

وتحدث عن رئيس اتحاد كرة القدم السابق، محمد خلفان الرميثي، قائلاً: «نحن فعلاً جيل خلفان الرميثي، لأنه لعب دوراً كبيراً جداً في تطور كرة الإمارات خلال فترة رئاسته، حيث اهتم بالقطاعات كافة كاللاعبين والمدربين والتحكيم»، وأضاف: «كان قريباً من اللاعبين بصورة إنسانية لا تُنسى، وتواصل معي شخصياً عندما تعرضت لإصابة الرباط الصليبي قبل كأس العالم للشباب».

وكشف عن موقف لا ينساه جمعه مع الرميثي: «اطمأن عليّ قبل العملية وبعدها، ورغم أنني كنت خارج القائمة قرر استدعائي والسفر مع البعثة إلى مصر لمتابعة البطولة، وهو موقف لن أنساه».

وواصل حديثه: «هذا النوع من الدعم الإداري كان له أثر مباشر في الاستقرار الذي عشناه».

أما بالنسبة إلى أفضل اللاعبين المواطنين حالياً، فقال: «بسبب الاعتماد بشكل كبير على اللاعبين الأجانب والمقيمين، أصبحت فرصة اللاعب المواطن ضعيفة في المشاركة، وبالنسبة لي أفضل اللاعبين المواطنين حالياً، هما علي صالح وخليفة الحمادي، لأنهما يملكان شخصية قوية، ويقدمان مستويات ثابتة».

وأضاف: «هناك قلة واضحة في عدد اللاعبين المواطنين، بسبب الاعتماد الكبير على اللاعبين المقيمين، رغم أن عدداً محدوداً فقط منهم أثبتوا أنفسهم، بينما تعاقدت أندية مع أعداد كبيرة من دون إضافة فنية حقيقية».

وأكّد راشد عيسى أن لاعب الوصل السابق خالد درويش كان بإمكانه أن يصبح أسطورة في الفريق، وقال: «خالد درويش كان من أبرز المواهب في تاريخ الكرة الإماراتية، وكان بإمكانه أن يصنع تاريخاً أكبر مما حققه».

ورداً على سؤال حول رواتب اللاعبين المرتفعة في جيله، قال: «الرواتب الكبيرة التي حصل عليها جيلنا كانت طبيعية في تلك الفترة، وبعض اللاعبين كانوا يتقاضون أكثر من مليون درهم شهرياً، وهذا مرتبط بحجم الضخ المالي آنذاك».

وتحدث عن أقرب الأسماء إلى قلبه قائلاً: «عبدالعزيز هيكل من أقرب اللاعبين إليّ، وما زلت على تواصل دائم معه حتى اليوم».

وكشف عن موقف طريف جمعه مع هيكل في دورة الألعاب الأولمبية، قائلاً: «أجواء أولمبياد لندن كانت تاريخية وجميلة، ولن أنساها ما حييت، وجمعني موقف طريف مع هيكل، إذ إنه بعد مباراة المنتخب أمام أورغواي تنافست مع عبدالعزيز هيكل على قميص لويس سواريز، وفي النهاية حصل هو على القميص، وما زلنا نتذكر تلك الواقعة بابتسامة حتى الآن».

راشد عيسى:

• قرارات الخروج من النادي لا تكون موفقة دائماً، مثل عموري وأحمد خليل.

• خروج علي مبخوت من الجزيرة كان خسارة للطرفين.

• رواتب جيلنا كانت طبيعية، وبعض اللاعبين تقاضوا مليون درهم شهرياً.

• مهدي علي أفضل مدرب في تاريخ كرة الإمارات.