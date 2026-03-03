إيقاف مباراة في «الليغا» بعد إساءة للمغربي الهلالي

توقفت مباراة إلتشي وضيفه إسبانيول التي انتهت بالتعادل 2-2، أول من أمس، لفترة وجيزة، بعدما اشتكى مدافع الفريق الزائر المغربي عمر الهلالي تعرضه لإساءة عنصرية من المهاجم رافا مير، ضمن منافسات المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

واضطر الحكم إيوسو غاليك أبيستيويا إلى تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية في الدقيقة 80، حيث قام بضم ذراعيه بعد تحدثه مع مدافع إسبانيول.

وبحسب تقرير الحكم، فإن مهاجم إلتشي الذي يواجه أيضاً تهمة اغتصاب، قال للمدافع المغربي «لقد أتيت إلى هنا على متن قارب صغير».