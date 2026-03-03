«الأبيض» يواجه أرمينيا وجزر القمر في أبوظبي

علمت «الإمارات اليوم» أن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم استقر على إقامة معسكر إعداد قصير في أبوظبي خلال التوقف الدولي المقبل (أيام فيفا) في مارس الجاري، بهدف تحقيق أقصى استفادة فنية من فترة توقف الأنشطة المحلية، خصوصاً دوري المحترفين.

وسيتخلل المعسكر خوض مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب أرمينيا، فيما ينتظر أن تكون الثانية أمام منتخب جزر القمر، على أن يُقام المعسكر خلال الفترة من 23 إلى 30 مارس الجاري.

ويأتي هذا التحرك في إطار تحضيرات المنتخب للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس الخليج العربي «خليجي 27» المقررة في السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى السادس من أكتوبر المقبلين، إلى جانب المشاركة في كأس آسيا 2027 في السعودية خلال الفترة من السابع من يناير حتى الخامس من فبراير 2027. وكان الجهاز الفني وضع برنامج إعداد متكاملاً يتضمن معسكرات خارجية وداخلية، إضافة إلى مباريات ودية، لضمان أفضل جاهزية ممكنة للمرحلة المقبلة. وشهدت الفترة الماضية متابعة مكثّفة من الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين لمباريات الأندية المحلية في مختلف المسابقات، للوقوف على مستويات اللاعبين، واختيار العناصر الأكثر جاهزية للانضمام إلى صفوف المنتخب.

ويسعى الجهاز الفني خلال المعسكرات المقبلة إلى معالجة الأخطاء والسلبيات التي صاحبت مسيرة المنتخب في الفترة الماضية، والتي أدت إلى عدم التأهل إلى كأس العالم 2026، رغم اقترابه من بلوغ النهائيات بعد حصوله على أكثر من فرصة لحجز بطاقة العبور.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تنسيقاً مكثفاً بين الجهازين الإداري والفني، لتوفير جميع المتطلبات اللازمة لإنجاح برنامج الإعداد، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاركة في «خليجي 27».

كما يُتوقع أن تشهد القائمة الجديدة ضم عدد من اللاعبين للمرة الأولى، مع الإبقاء على أغلب العناصر التي شاركت في الاستحقاقات الأخيرة، وأبرزها كأس العرب 2025 التي أُقيمت في الدوحة، وحل خلالها «الأبيض» في المركز الثالث مناصفة مع المنتخب السعودي، بعد إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث بسبب الأمطار.

