«التداوي» يحلق بــ «طائرة ند الشبا»

واصل فريق «التداوي» حامل اللقب عروضه القوية في بطولة الطائرة ضمن منافسات النسخة الـ13 من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في شهر رمضان المبارك، والذي يُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وحقق «التداوي» فوزه الثاني على التوالي بعدما هزم فريق «تايغر زعبيل» بثلاثة أشواط دون ردّ (25-21، 25-19، 25-20)، ليقترب من حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، حيث يلتقي غداً فريق «إم آي إنفستمنت» في مواجهة مرتقبة.

وفي مباراة ثانية، تغلب فريق «إم آي إنفستمنت» على فريق «زعبيل» بنتيجة (3-2) في لقاء ماراثوني امتد إلى خمسة أشواط.

وبهذه النتائج، تصدر «التداوي» ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من انتصارين دون خسارة أي شوط، فيما جاء «إم آي إنفستمنت» في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، بعد فوزين مقابل خسارة شوطين.

وفي بطولة شد الحبل، استهل فريق الحرس الوطني حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على فريق وزارة الدفاع بنتيجة (2-0)، ليؤكد عزمه مواصلة المشوار نحو منصة التتويج، بعدما حسم المواجهة بشوطين نظيفين.

وفي منافسات فئة المؤسسات الحكومية، فاز فريق القوات الجوية على فريق الدفاع المدني بدبي بالنتيجة ذاتها (2-0).

وفي فئة المجتمع، شهدت المنافسات مواجهات قوية، حيث تغلب فريق «إيه جي مصطفى 1» على «ترانس غارد» (2-0)، وفاز فريق «الجوارح» على «دبليو وورلد جيم» (2-0) ضمن المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، حقق فريق أكاديمية «آي إف بي بي» الرياضية الفوز على «رابتر جيم» (2-0)، كما تجاوز فريق «المهداوي والحربي» نظيره «المقاتلون» بالنتيجة نفسها.

وفي المجموعة الثالثة، فاز فريق «وصل» على «العجبان» (2-0)، وتغلب فريق «أفالار» على فريق «مجموعة دتكو للإنشاءات» (2-0). أما في المجموعة الرابعة، فحقق فريق «ليفل آب» الفوز على «غلوبال» (2-0)، فيما انتصر فريق «أولمبيا» على «محاربين منغالاور» بنتيجة (2-1) في أكثر مواجهات الجولة تنافساً.

وفي فئة الناشئين، فاز فريق نادي الحرس الأميري الرياضي بالشارقة على فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس (2-0)، كما تغلب فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية على فريق «إيه 25 جيم» بالنتيجة ذاتها.