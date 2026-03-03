أوتايجوي يتقدّم 47 مركزاً في غولف «السباق إلى دبي»

حقق النجم أدريان أوتايجوي، أفضل نتيجة إماراتية في جولة «دي بي ورلد» للغولف هذا الموسم، بحلوله بالمركز السادس في بطولة إنفيستك جنوب إفريقيا المفتوحة، بعدما أنهى المنافسات برصيد ثماني ضربات تحت المعدل.

وجاءت هذه النتيجة لتمنح اللاعب دفعة كبيرة للمنافسة على التأهل إلى التصفيات الختامية للموسم، بعدما كسب 152 نقطة، ليتقدم 47 خطوة ويحتل المركز 75 في تصنيف «السباق إلى دبي».

وكان الجنوب إفريقي كايسي جارفيس قد حصل على المركز الأول محققاً اللقب الثاني على التوالي في ظرف أسبوعين متتاليين، ليتقدم إلى المركز الثالث في «السباق إلى دبي» هذا الموسم، الصادر أمس، ويقطع خطوة كبيرة للتأهل إلى نهائيات الموسم التي تقام في أبوظبي ودبي على التوالي خلال نوفمبر المقبل.

وبعدما نجح اللاعب الجنوب إفريقي من الفوز بأول ألقابه الشخصية في جولة دي بي ورلد، الأسبوع الماضي في بطولة كينيا المفتوحة، واصل تألقه، وهذه المرة حصد اللقب الثاني في مسيرته في الجولة أمام جماهير بلاده، بعدما أنهى المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل.