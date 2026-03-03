فريق الإمارات للدرّاجات يصعد المنصات الأوروبية

سجل فريق «الإمارات – إكس آر جي» للدرّاجات الهوائية، حضوراً قوياً على أجندة السباقات الأوروبية، أول من أمس، بعدما حقق يان كريستن، المركز الثاني في سباق «فان أرديش» كلاسيك في فرنسا، فيما انتزع فلوريان فيرميرش، المركز الثالث على منصة تتويج سباق «أوملوب هيت نيوسبلاد» في بلجيكا.

وقدم يان كريستن، في فرنسا، أداءً قتالياً في سباق «فان أرديش» كلاسيك، المعروف بطرقه الصعبة وصعوداته الحادة وإيقاعه الهجومي، وشهد السباق، البالغ 187.6 كلم، تواجد الموهبة السويسرية في مجموعة قوية ضمت ماتيو يورغنسن، من فريق «فيسما ليز أيه بايك»، وليني مارتينيز من فريق «البحرين – فيكتوريوس».

وحسم دراج فريق «الإمارات – إكس آر جي» المركز الثاني بعد نهاية قوية، بفارق 48 ثانية خلف بول سيشاس «ديكاتلون – سي إم إيه سي جي إم».

وفي بلجيكا، صعد فلوريان فيرميرش دراج الفريق إلى منصة التتويج في سباق أوملوب هيت نيوسبلاد، الممتد لمسافة 207.2 كلم، والذي يُعد الافتتاح التقليدي لكلاسيكيات الشمال.