«قطاع المشاريع» و«مكتب التدقيق» إلى ربع نهائي «كأس منصور بن زايد»

تأهل فريقا قطاع المشاريع الهندسية والفنية، ومكتب التدقيق والتطوير المؤسسي إلى الدور ربع النهائي ضمن النسخة الـ13 من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، بعد اختتام الجولة الثالثة والأخيرة بالدور التمهيدي في المجموعة الأولى مساء أول من أمس.

وتُقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، ورابطة المحترفين، على ملعب فندق قصر الإمارات «ماندارين أورينتال».

وخيم التعادل الإيجابي 2-2 على المباراة الأولى بين فريقي مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي ودائرة القضاء، بعد مواجهة قوية شهدت تدخل تقنية «الفار» لاحتساب ركلة جزاء لفريق دائرة القضاء في الشوط الثاني، لتمنح النتيجة فريق مكتب التدقيق بطاقة التأهل برصيد خمس نقاط في المركز الثاني في المجموعة، بينما وضع فريق دائرة القضاء أول نقطة في رصيده.

وشهدت المواجهة الثانية تفوق فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية على فريق نادي مدينة أبوظبي للغولف 3 - صفر، وتألق اللاعب عمار عبدالفتاح، بإحراز الأهداف الثلاثة، ليقود فريقه إلى التأهل متصدراً المجموعة برصيد سبع نقاط، وتجمد رصيد فريق نادي مدينة أبوظبي للغولف عند ثلاث نقاط.