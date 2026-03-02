90 لاعباً يشاركون في بطولة "ليزر رن" للخماسي الحديث

نظم اتحاد الإمارات للخماسي الحديث بطولة الاتحاد لـ«ليزر رن» (الجري والرماية بمسدس الليزر) على ملعب نادي البطائح الرياضي في إمارة الشارقة، بمشاركة واسعة ضمت أندية مليحة والبطائح وكلباء، إلى جانب لاعبي الاتحاد من مركز الموهوبين بمدرسة الورقاء في دبي، ضمن 90 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، بداية من تحت 9 سنوات وصولاً إلى فئة الماسترز فوق 40 عاماً.

وأكدت رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث الدكتورة هدى المطروشي أن "استضافة نادي البطائح لبطولة «ليزر رن» تمثل خطوة مهمة في دعم انتشار اللعبة على مستوى الأندية، مشيدة بالتنظيم المتميز والتعاون المثمر الذي أسهم في إخراج الحدث بصورة تعكس تطور رياضة الخماسي الحديث في الدولة. وأضافت أن المشاركة الواسعة من مختلف المراحل السنية تعكس تنامي الاهتمام باللعبة، وحرص الأندية على توفير بيئة تنافسية تسهم في صقل مهارات اللاعبين واللاعبات".

وأثنت المطروشي على تفاعل أندية كلباء ومليحة، مؤكدة أن هذا الحضور الإيجابي يعزز فرص الاحتكاك واكتساب الخبرات، ويرفع من المستوى الفني العام، مشيرة إلى أن الاتحاد ماضٍ في تنظيم المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة لاكتشاف المواهب وترسيخ مكانة «ليزر رن» ضمن أجندة الأنشطة الرياضية بالدولة.

ومن جانبه، عبّر رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، محمد عبدالله الكتبي عن اعتزاز ناديه باحتضان مثل هذه الفعاليات التي تدعم الرياضات الحديثة والمجتمعية، مؤكداً أن البطولة شكلت منصة مهمة لاكتشاف المواهب وتحفيز المشاركين على تطوير قدراتهم، إلى جانب تعزيز روح التنافس الإيجابي بين اللاعبين.