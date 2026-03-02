وود يعزز صدارته في جولة مينا للغولف مع اقتراب نهائي العين

عزز كريس وود، موقعه في صدارة الترتيب العام في سباق الفوز بلقب بطل الموسم في جولة مينا للغولف، وذلك بعدما توّج بلقبه الثالث هذا الموسم بتفوقه في بطولة الهوارة كلاسيك، التي أقيمت في المغرب، في إطار الانتشار العالمي للجولة التي تُعد مبادرة إماراتية رائدة، باعتبارها الوحيدة في المنطقة المانحة نقاطاً في التصنيف الدولي.

ونجح الإنجليزي بالفوز بصورة درامية، بعدما نفّذ ضربة إنقاذ رائعة في الحفرة 18، ليحسم الفوز بفارق ضربة واحدة، حيث أنهى الجولة الأخيرة بخمس ضربات تحت المعدل (67) ليصل مجموعه إلى 10 ضربات تحت المعدل للبطولة، متقدماً بضربة واحدة على بيير بينو، ومارك باور، وجوزيف باجدن، الذين أنهوا المنافسات عند تسع ضربات تحت المعدل.

ويتقدم وود في صدارة تصنيف الموسم الحالي لجولة مينا، وذلك مع اقتراب النهائي الكبير المقررة إقامته في نادي العين للفروسية والرماية والغولف في نهاية مارس الجاري، حيث تستضيف دولة الإمارات العربية ختام الموسم الذي يشهد إقامة بطولات في البرتغال، ومصر، والمغرب، والأردن وقطر أيضاً.

وتتواصل سلسلة المغرب ضمن جولة مينا للغولف الأسبوع المقبل مع بطولة هيلتون كلاسيك في نادي الهوارة للغولف خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس 2026، علماً أن جميع بطولات الجولة تقدم إجمالي جوائز مالية يبلغ 100 ألف دولار أميركي لكل منها.

ويضم مجلس إدارة جولة مينا كلاً من: رئيس مجلس الإدارة ومفوض الجولة كيث ووترز، ورئيس اتحاد الإمارات للغولف نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للغولف، اللواء عبدالله الهاشمي، والمستثمرة الرئيسة دونا بينتون.

ونجحت جولة مينا، المبادرة الإماراتية الرائدة التي انطلقت سابقاً في عام 2011، في مواصلة تعميم الفوائد الرياضية عبر البطولات التي تقيمها في المنطقة هذا الموسم، وتوفر للاعبين مساراً واضحاً نحو كبرى الجولات الدولية للغولف.