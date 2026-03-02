بانزا: رفضت عرضاً من الدوري الروسي.. وفضلت البقاء في الجزيرة

أكّد لاعب الجزيرة سيمون بانزا أنه تلقى بالفعل عروضاً للانتقال إلى الدوري الروسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، موضحاً أنه تعامل مع إدارة النادي حول هذا الأمر بهدوء وشفافية كاملة، قبل أن يتم الاستقرار على استمراره مع «فخر أبوظبي»، مشدداً على سعادته الكبيرة بمواصلة مشواره مع الفريق، ورغبته في تقديم كل ما لديه من أجل تحقيق الانتصارات، وإسعاد الجماهير.

وقال بانزا لـ«الإمارات اليوم» إنه سيقدم كل ما لديه مع الجزيرة في الفترة المقبلة، مضيفاً: «نعم كانت هناك اتصالات رسمية من أحد الأندية الروسية، وهذا أمر طبيعي لأي لاعب يقدم مستويات جيدة، لكنني منذ اللحظة الأولى وضعت كل التفاصيل أمام إدارة النادي، وتحدثنا بكل وضوح حول العرض المطروح، وكان هناك احترام متبادل في طريقة النقاش، وهو ما يعكس الاحترافية التي تُدار بها الأمور داخل النادي».

وتابع: «في النهاية اتفقنا على أن استمراري هو الخيار الأفضل في هذه المرحلة، سواء بالنسبة للنادي الذي أبدى ثقته الكاملة بإمكاناتي، أو بالنسبة لي لأنني مقتنع بأن وجودي هنا يُمثّل خطوة مهمة في مسيرتي، خصوصاً أنني أشعر بالاستقرار والدعم من الجميع».

وأردف: «أنا سعيد جداً بوجودي في أبوظبي، وأشعر بأنني جزء من مشروع واضح وطموح، لذلك لم يكن القرار صعباً بالنسبة لي، كرة القدم مملوءة بالعروض والفرص، لكن الأهم هو اختيار المكان الذي يمنحك الثقة والاستمرارية».

روح الانتصار

وتحدث عن طموحات الفريق خلال المرحلة المقبلة، وقال: «نحن في الجزيرة لا نفكر إلا في الفوز بكل مباراة نخوضها، هذه هي عقلية النادي وتاريخه، لا يهمنا الحديث عن المراكز بقدر ما يهمنا أن نحافظ على روح الانتصار في كل لقاء، لأن هذه هي الهوية التي تربينا عليها داخل غرفة الملابس».

وأشار إلى أن الفوز في آخر مباراتين على حساب كلّ من الوحدة والشارقة كان لحظة خاصة للفريق، موضحاً أن كسر سلسلة سلبية من النتائج في مباراة الديربي أمام الوحدة، بجانب الفوز بخماسية نظيفة على فريق كبير مثل الشارقة، منحا اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، وأن مثل هذه الانتصارات تؤكد قوة المجموعة وصلابتها الذهنية، خصوصاً عندما تأتي في مباريات تحمل طابعاً جماهيرياً وضغطاً مضاعفاً.

وقال: «العمل الذي نقوم به يومياً في التدريبات هو ما يصنع الفارق داخل الملعب، نحن نؤمن بأن الاجتهاد والالتزام هما الطريق الوحيد للاستمرار في المنافسة، ولذلك سنواصل التركيز مباراة بعد أخرى من دون النظر بعيداً».

تقديم الأفضل

وأكّد بانزا أنه يشعر بالرضا عن مستواه الفني، لكنه في الوقت نفسه يسعى دائماً إلى التطور وتقديم الأفضل، مبيناً أن أي لاعب يحتاج إلى الاستقرار والثقة حتى يُظهر إمكاناته الحقيقية، وهو ما يجده حالياً داخل الفريق.

وشدد على أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهد، خصوصاً مع احتدام المنافسة، موضحاً أن التركيز سيكون منصباً على حصد أكبر عدد ممكن من النقاط، والمضي قدماً بثبات، معتبراً أن الطموح لا يتوقف عند حد معين، بل يرتبط دائماً بالسعي إلى القمة.

دعم الجماهير

وختم حديثه بتأكيد امتنانه لجماهير النادي التي تساند الفريق في كل الظروف، مشيراً إلى أن دعمهم يُمثّل حافزاً إضافياً للاعبين من أجل تقديم أفضل ما لديهم، وأن الهدف المشترك هو مواصلة كتابة فصول جديدة من النجاحات بقميص الجزيرة خلال الفترة المقبلة.

سيمون بانزا:

