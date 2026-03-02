نصف نهائي «سلة الكراسي» ينطلق اليوم في دورة ند الشبا

تقام اليوم الاثنين، منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة ضمن فعاليات النسخة الـ13 من دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الرياضي الأبرز في شهر رمضان المبارك، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت شعار «قدرات لا حدود لها».

ويحتضن نادي دبي لأصحاب الهمم مواجهتي نصف النهائي، إذ يلتقي فريق القيادة العامة لشرطة دبي فريق محاكم دبي في العاشرة مساءً، فيما يواجه فريق هيئة الطرق والمواصلات فريق بلدية دبي عند الـ11:30 مساءً، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء في مجمع ند الشبا الرياضي.

وجاء تأهل فريق محاكم دبي إلى نصف النهائي بعد سلسلة انتصارات في مرحلة التصفيات، كان آخرها فوزه على أسوانك للتطوير العقاري بنتيجة 24-15، عقب تغلبه على هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. كما تأهل فريق هيئة الطرق والمواصلات بعد فوزه على أسوانك للتطوير العقاري 36-19، إضافة إلى انتصاراته على هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وفي المجموعة الثانية، حجز فريق القيادة العامة لشرطة دبي مقعده في نصف النهائي بعد فوزه على الهيئة الاتحادية للهوية بنتيجة 42-14، وتغلبه على هيئة كهرباء ومياه دبي 49-16. كما تأهل فريق بلدية دبي عقب فوزه على هيئة كهرباء ومياه دبي 52-25، ليبرز كأحد أبرز المرشحين للقب، بعدما سجل 177 نقطة مقابل 68 نقطة في شباكه، محققاً أكبر فارق نقاط بين الفرق المشاركة.

وفي منافسات كرة السلة 3×3 المقامة في مجمع ند الشبا الرياضي، تتواصل المواجهات الحاسمة بمشاركة 48 فريقاً، بواقع 24 فريقاً لفئة الرجال، و12 لفئة السيدات، و12 لفئة تحت 17 عاماً. وبرزت فرق زعبيل1، وزعبيل2، و3×3 دبي، و«بلاك ليست» بين أقوى الفرق المنافسة، على أن تُحسم بطاقات التأهل خلال اليومين المقبلين تمهيداً لإقامة النهائي يوم الجمعة المقبل.

كما انطلقت أمس، منافسات بطولة شد الحبل بمشاركة 25 فريقاً موزعين على ثلاث فئات، هي: الدوائر والمؤسسات الحكومية، والناشئين، والفئة المجتمعية.

ويشارك في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية كل من الحرس الوطني (حامل اللقب)، ووزارة الدفاع، والقوات الجوية، والدفاع المدني دبي، وشرطة دبي.

وفي فئة الناشئين يشارك نادي الحرس الأميري الرياضي بالشارقة، وإيه 25 جيم، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.

أما الفئة المجتمعية، فتشهد مشاركة 12 فريقاً، موزعين على أربع مجموعات، تضم الأولى، إيه جيه مصطفى 1، ترانس غارد، الجوارح، ودبليو وورلد جيم، والثانية، رابتر جيم، أكاديمية آي إف بي بي الرياضية، إيه جيه مصطفى 2، والمقاتلون، والثالثة، العجبان، وصل، أفالار، ومجموعة دتكو للإنشاءات، فيما تضم الرابعة، ليفل آب، غلوبال، محاربين منغالاور، وأولمبيا.

«السماوي» يتصدر فرق المجموعة الأولى في «الطائرة»

تصدر فريق السماوي في الكرة الطائرة ترتيب مجموعته بعد فوزه على فهود زعبيل بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الثانية، وجاءت نتائج الأشواط (26-24) و(25-21) و(30-28) و(25-23)، ليضرب موعداً مع فريق يازار في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى بالصالة الرئيسة في مجمع ند الشبا الرياضي.