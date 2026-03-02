نادي مليحة يحصد 24 ميدالية و3 كؤوس في بطولة «الاتحاد لليزر رن»

حصد لاعبو نادي مليحة الثقافي الرياضي 24 ميدالية ملونة بواقع 12 ذهبية و10 فضيات وبرونزيتين، إضافة إلى ثلاث كؤوس للمركز الأول في مراحل تحت تسع و11 و13 سنة، في بطولة الاتحاد لليزر رن، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملاعب نادي البطائح.

وجاءت النتائج لتعكس التفوق اللافت للاعبي النادي في مختلف الفئات السنية، حيث تُوجت فرق تحت تسع و11 و13 سنة بكؤوس المركز الأول، إلى جانب سلسلة من الميداليات في منافسات الفرق والفردي، فيما عزز لاعبو تحت 15 و17 سنة رصيد النادي بعدد من الميداليات الفضية والبرونزية، في مشاركة أكدت قوة القاعدة الرياضية وتدرجها العمري. من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الألعاب الفردية، حمد تميم الكتبي، في تصريحات صحافية أن ما تحقق هو نتيجة عمل مؤسسي منظم، مشيراً إلى أن «إدارة النادي تولي اهتماماً كبيراً بالألعاب الفردية باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية التميز الرياضي، والنتائج المحققة اليوم تعكس حجم الجهود المبذولة من الأجهزة الفنية والإدارية وأولياء الأمور، ونحن مستمرون في دعم أبنائنا لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم نادي مليحة عالياً».