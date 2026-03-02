خيمينيز: الوصـل قادر على الذهاب بعيداً في «أبطال آسيا 2»

أكّد لاعب الوصل نيكولاس خيمينيز، أن الفريق يمتلك المقومات اللازمة للذهاب بعيداً في بطولة دوري أبطال آسيا 2، إذا واصل الأداء المتصاعد الذي يقدمه الفريق في الفترة الأخيرة.

ويواجه الوصل فريق النصر السعودي في الدور ربع النهائي من المسابقة، إذ كان من المقرر إقامة المباراة يوم بعد غدٍ، لكنها تأجلت بعد قرار الاتحاد الآسيوي الخاص بـ«تأجيل المباريات في ضوء تطوّر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط».

وقال خيمينيز لـ«الإمارات اليوم»: «لدينا مباراة كبيرة جداً أمام النصر، وهي واحدة من أصعب المواجهات في البطولة، يجب أن نستعد بأفضل طريقة، لأن الفوز سيجعلنا نواصل مشوار البطولة بعيداً، هذه بطولة مهمة بالنسبة لنا، ونحتاج إلى التركيز والعمل القوي».

وأضاف: «نحن نتطور مباراة بعد أخرى، إذا لعبنا بروح عالية وطبقنا تعليمات الجهاز الفني، أعتقد أننا قادرون على العبور والمنافسة بقوة في الأدوار المقبلة».

وأشار اللاعب إلى أن الأداء الأخير للوصل يشير إلى تحسن واضح في مستوى الفريق، وقال: «نحن نلعب بثقة أكبر الآن، ونتطور بشكل مستمر، ما فعلناه أمام شباب الأهلي في مسابقة الدوري كان إيجابياً، والآن يجب أن ننقل هذا المستوى إلى دوري أبطال آسيا».

وتعادل الوصل مع شباب الأهلي بنتيجة 1-1 في قمة الجولة الـ18 من دوري المحترفين، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، بينما بات رصيد «فرسان دبي» 42 نقطة بفارق نقطتين عن العين المتصدر.

وختم خيمينيز حديثه قائلاً: «سنقاتل في المباراة المقبلة، ولدينا رغبة كبيرة في المواصلة والتقدم في البطولة، نعلم أنها مباراة صعبة، لكننا يمكننا تحقيق شيء كبير إذا لعبنا بروح الوصل المعتادة».